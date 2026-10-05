Dolorosa tragedia en Punta Lara: murió un bebé de 10 días tras un choque múltiple

La EcoSport era conducida por Oscar Luciano Pacheco, de 66 años, quien fue demorado e imputado por homicidio culposo. La investigación quedó a cargo de la UFI N°10 de La Plata.

Investigan cómo ocurrió el choque

Por el momento, no existe una reconstrucción oficial que permita determinar con precisión cómo ocurrió la colisión ni a qué velocidad circulaban los vehículos involucrados.

Las cámaras de seguridad municipales registraron el momento del choque y esas imágenes serán incorporadas al expediente, junto con las pericias sobre ambos rodados y los testimonios de quienes presenciaron el hecho.

Después del choque, un grupo de personas se concentró en el lugar y, según el informe policial, los agentes debieron resguardar al conductor de la EcoSport. Además, algunos presentes arrojaron objetos contra móviles policiales, que sufrieron daños.

Ahora, la UFI N° 10 de La Plata deberá establecer cómo se produjo la colisión y qué grado de responsabilidad les corresponde a los involucrados. Hasta el momento, Pacheco es el único imputado en la causa por la muerte del bebé.