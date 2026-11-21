Bertulazzi escapó el 11 de noviembre de la vivienda de San Telmo donde cumplía prisión domiciliaria a la espera de su extradición a Italia. Descendió con un arnés desde el balcón hacia un terreno lindero, en una huida que incluyó un insólito dispositivo de carne de chancho y un tensiómetro para engañar a la tobillera electrónica del Servicio Penitenciario Federal. Se cree que recibió asistencia para concretar la maniobra y salir del área; su ausencia no fue advertida hasta el cambio de guardia de los efectivos que custodiaban el edificio. Horas más tarde, cámaras de seguridad lo registraron en un local de ropa de Martínez, en San Isidro, a más de 20 kilómetros de San Telmo. Allí compró un gorro piluso gris topo, que pagó en efectivo, y se retiró a pie. Desde entonces no hubo nuevos registros públicos sobre su paradero. Los empleados del local declararon que el hombre se presentó como suizo y contó que residía desde hacía años en la Argentina; permaneció unos 10 minutos en el comercio y no advirtieron nada llamativo.