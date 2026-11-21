Hay cuatro detenidos más por la fuga del terrorista italiano Leonardo Bertulazzi
La Justicia imputó a cuatro personas por ayudar a escapar al ex terrorista italiano. Ya son seis los sospechosos vinculados a la investigación.
La Policía Federal Argentina detuvo a cuatro nuevos sospechosos por haber facilitado la fuga de Leonardo Bertulazzi, el ex terrorista italiano que permanece prófugo desde hace diez días. El Departamento Unidad Investigación Antiterrorista concretó las capturas en distintos puntos de Buenos Aires. La jueza María Romilda Servini les imputó el delito de favorecimiento de la evasión. Los detenidos quedaron alojados en la alcaidía de la calle Cavia mientras aguardan sus indagatorias.
Estos arrestos se suman al de Bettina Köpcke, pareja de Bertulazzi, aprehendida el miércoles pasado e indagada este jueves en Comodoro Py. La mujer, que firmó como garante de la morigeración de la prisión preventiva del italiano, negó haber participado en el escape. Su abogado, Rodolfo Yanzón, sostuvo que ella advirtió la ausencia de su pareja recién cuando la Federal tocó el timbre, cerca de las 8 de la mañana. La Justicia analiza además un celular que el prófugo dejó en una mochila dentro del departamento: contiene fotos de 2025 de Köpcke junto al portón de la propiedad de la calle Bolívar y de las cuerdas instaladas junto al balcón desde el cual Bertulazzi descendió con un arnés hasta un terreno lindero.
Los otros dos sospechosos son el uruguayo Marcos Enrique González Rodríguez y la salvadoreña Ethel Villalta de Rodríguez. Los arrestaron el 13 de noviembre cuando intentaban cruzar a Uruguay por el Complejo de Control Integrado próximo a Gualeguaychú. La PFA les secuestró seis teléfonos, ocho pendrives, dos computadoras, documentos y un vehículo con patente uruguaya. Ambos recuperaron la libertad horas después, aunque quedaron notificados en la causa. Los investigadores detectaron comunicaciones de González Rodríguez con Bertulazzi y un grupo de mensajería del que formaba parte el prófugo.
Bertulazzi escapó el 11 de noviembre de la vivienda de San Telmo donde cumplía prisión domiciliaria a la espera de su extradición a Italia. Descendió con un arnés desde el balcón hacia un terreno lindero, en una huida que incluyó un insólito dispositivo de carne de chancho y un tensiómetro para engañar a la tobillera electrónica del Servicio Penitenciario Federal. Se cree que recibió asistencia para concretar la maniobra y salir del área; su ausencia no fue advertida hasta el cambio de guardia de los efectivos que custodiaban el edificio. Horas más tarde, cámaras de seguridad lo registraron en un local de ropa de Martínez, en San Isidro, a más de 20 kilómetros de San Telmo. Allí compró un gorro piluso gris topo, que pagó en efectivo, y se retiró a pie. Desde entonces no hubo nuevos registros públicos sobre su paradero. Los empleados del local declararon que el hombre se presentó como suizo y contó que residía desde hacía años en la Argentina; permaneció unos 10 minutos en el comercio y no advirtieron nada llamativo.
El ex integrante de las Brigadas Rojas fue condenado en ausencia en Italia a 27 años de prisión por el secuestro del empresario Pietro Costa. Había obtenido el estatus de refugiado en la Argentina en 2004, pero esa condición fue revocada en 2024. La Corte Suprema avaló su extradición en julio de 2025.
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