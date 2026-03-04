Donaciones para Parque Patricios: cómo colaborar con los afectados por el derrumbe
Vecinos invitan a donar elementos para asistir las necesidades urgentes de las familias afectadas. Cómo ayudar.
El derrumbe en el complejo habitacional “Estación Buenos Aires” del barrio porteño de Parque Patricios movilizó en la madrugada de este martes a las autoridades porteñas. El colapso de la losa sobre el subsuelo del estacionamiento, situado en Mafalda 900, obligó a evacuar a unas 200 personas y afectó a 175 departamentos de los cuatro edificios que conforman el complejo. El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires confirmó que dará alojamiento a los vecinos afectados.
Ahora, un caudal de solidaridad marca un nuevo comienzo, el tiempo de reconstrucción para resolver la inminencia de la intemperie multidimensional de las familias afectadas. En este contexto, una res solidaria se organizó para recibir elementos con el objetivo común de asistir las necesidades urgentes de los vecinos afectados.
Dónde se reciben donaciones en la ciudad de Buenos Aires
Por un lado, está el punto de recepción en Montesquieu y Piazzolla. (PB). Otro punto está en Montesquieu 745. También se pueden llevar donaciones a Piazzolla 3345, piso 3, departamento D. (De 12.30 a 20:00 hs). Asimismo, se recibe en Juan Manuel Fangio 3276, piso 2, departamento C.
Se puede colaborar con alimentos no perecederos, productos de limpieza e higiene personal, agua envasada, leche larga vida, yerba , azúcar y útiles esciolares.
La Policía custodia los edificios evacuados tras el derrumbe en Parque Patricios: se iniciarán los trabajos de apuntalamiento
La Policía de la Ciudad de Buenos Aires mantiene bajo custodia permanente los edificios evacuados del complejo "Estación Buenos Aires“, del barrio de Parque Patricios, donde ayer a la madrugada se derrumbó uno patio interno sobre las cocheras del subsuelo.
Según comunicó oficialmente el gobierno porteño, se desplegó un operativo de seguridad y emergencia en la zona, coordinando acciones con Defensa Civil, la Guardia de Auxilio y la empresa constructora COSUD para iniciar las tareas de apuntalamiento estructural.
Luego de que los últimos vecinos terminaron de entrar a sus departamentos acompañados por personal de Bomberos para retirar algunas pertenencias, el área de Logística de la Subsecretaría de Emergencias instaló torres de iluminación en el perímetro del complejo.
Además, los límites fueron vallados y se dispuso en forma permanente presencia de agentes de la Policía y personal de prevención y rescate.
Los constructores deberán avanzar ahora en un plan de apuntalamiento estructural del complejo. Un informe técnico preliminar de Bomberos, Defensa Civil y Guardia de Auxilio determinó un potencial riesgo estructural en los edificios tras la caída de la losa del techo del estacionamiento de la calle Mafalda 907, señaló el gobierno de la Ciudad.
Como consecuencia, se evacuaron 175 departamentos y se prohibió el regreso de habitantes hasta que la empresa constructora y el administrador presenten y ejecuten un plan urgente de recomposición de la seguridad estructural.
Tras el derrumbe, el Gobierno de la Ciudad, en coordinación con la constructora, garantizó alojamiento a los afectados. Todos los evacuados contaron con un lugar donde pasar la noche.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario