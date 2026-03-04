Donaciones para Parque Patricios: cómo colaborar con los afectados por el derrumbe

Según comunicó oficialmente el gobierno porteño, se desplegó un operativo de seguridad y emergencia en la zona, coordinando acciones con Defensa Civil, la Guardia de Auxilio y la empresa constructora COSUD para iniciar las tareas de apuntalamiento estructural.

derrumbe parque patricios

Luego de que los últimos vecinos terminaron de entrar a sus departamentos acompañados por personal de Bomberos para retirar algunas pertenencias, el área de Logística de la Subsecretaría de Emergencias instaló torres de iluminación en el perímetro del complejo.

Además, los límites fueron vallados y se dispuso en forma permanente presencia de agentes de la Policía y personal de prevención y rescate.

Los constructores deberán avanzar ahora en un plan de apuntalamiento estructural del complejo. Un informe técnico preliminar de Bomberos, Defensa Civil y Guardia de Auxilio determinó un potencial riesgo estructural en los edificios tras la caída de la losa del techo del estacionamiento de la calle Mafalda 907, señaló el gobierno de la Ciudad.

Como consecuencia, se evacuaron 175 departamentos y se prohibió el regreso de habitantes hasta que la empresa constructora y el administrador presenten y ejecuten un plan urgente de recomposición de la seguridad estructural.

Tras el derrumbe, el Gobierno de la Ciudad, en coordinación con la constructora, garantizó alojamiento a los afectados. Todos los evacuados contaron con un lugar donde pasar la noche.