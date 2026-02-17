Dónde están las cámaras en la Ruta 2: lo que tenés que saber para evitar multas de tránsito
Hay decenas de dispositivos montados para medir los excesos de velocidad a lo largo de todo el trayecto a la Costa Atlántica. Te contamos dónde están ubicados.
En las vacaciones y fines de semana largos, como este de Carnaval, miles de personas se lanza hacia la ruta 2 para ir hacia Mar del Plata y el resto de los destinos de la costa atlántica.
En la ruta 2 hay dispuestos una importante cantidad de radares fijos, además de los móviles, que permiten controlar los excesos de velocidad y labrar infracciones.
Dónde están las cámaras en la ruta 2
Un conductor que sale desde Capital Federal con destino a Mar del Plata debe atravesar unos 18 equipos de medición por la Autovía 2. Podés consultar la ubicación de los radares camino a las ciudades balnearias de la Costa Atlántica, el mapa y las velocidades máximas permitidas en cada tramo entrando a ésta página.
Cabe aclarar que los conductores de rutas bonaerenses pueden consultar e imprimir sus infracciones de tránsito a través de la página infraccionesba.gba.gob.ar. Desde allí también pueden consultar ubicaciones y horarios de los juzgados provinciales y municipales y descargar documentación útil.
