Cómo volver de Mar del Plata evitando el caos de la ruta 2 tras el fin de semana largo
Para quienes buscan evitar el embudo de la Ruta 2 durante el fin de semana largo, y no les preocupa hacer unos kilómetros más, existen caminos alternativos.
La Costa bonaerense, destino predilecto de los habitantes de la Capital y el Gran Buenos Aires para vacaciones y fines de semana largos, tiene en Mar del Plata su joya balnearia, y como se preveía, fue uno de los destinos más concurridos en el fin de semana largo de noviembre, en el marco del Día de la Soberanía Nacional.
La "Feliz" atrae a multitudes en busca de sus playas y una variada oferta de entretenimiento y gastronomía. También otras localidades de la Costa Atlántica pueden resultar atractivas para los turistas.
Sin embargo, un desafío constante para los viajeros es el acceso a este popular destino. La Ruta 2, la vía más directa que conecta Buenos Aires con Mar del Plata (415 km), suele convertirse en un cuello de botella debido al intenso tráfico de vehículos particulares y micros, especialmente en temporada alta o de importe éxodo turístico, como ocurre en épocas de descanso extendiddo.
Afortunadamente, existen alternativas a esta autovía saturada, que no solo permiten evitar el caos vehicular, sino que también pueden significar un ahorro en peajes para aquellos que buscan disfrutar de los encantos de Mar del Plata sin el estrés de la Ruta 2.
Cómo volver desde Mar del Plata evitando el caos de tránsito
Otro camino para evitar el caos de tránsito para quienes se dirigen o vuelven desde Mar del Plata es la Ruta 36 hasta su empalme con la 11, con un recorrido de 486 kilómetros. Otro medio es tomar la Ruta 29 y luego la 226, con una extensión de 477 kilómetros.
Parecen algunos kilómetros más, pero dependiendo del estado de estas rutas se puede llegar a destino con menos horas de viaje, teniendo en cuenta que por la 2 van la mayoría de los vehículos y, además, es donde se encuentra la mayor cantidad de controles viales, lo que puede lentificar la marcha.
Te puede interesar
Dejá tu comentario