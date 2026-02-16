Qué declaró el acusado de atropellar y matar a una joven estudiante en Villa Elvira
El ciudadano peruano de 41 años dijo ante el fiscal que en el momento del trágico accidente “se quedó dormido al volante” y atropelló a joven de 18, para darse a fuga al creer que lo iban a robar. El juez confirmó que seguirá detenido.
Julio Cornelio Guerra Torres, quien atropelló y mató a Eugenia Cynthia Carril en la localidad platense de Villa Elvira, dio este lunes su declaración indagatoria ante el fiscal a cargo de la causa, afirmando que en el momento del trágico accidente “se quedó dormido al volante”.
En el marco de la causa, el ciudadano peruano de 41 años dijo que volvía a su casa “muy cansado” después de su trabajo como colocador de revestimientos, y que mientras manejaba su Chevrolet Meriva por la zona de calle 96 “cabeceó una o dos veces”.
Fue bajo esa circunstancia que sintió un golpe seco y entró “en pánico” al suponer que alguien le había arrojado un proyectil para robarle, por lo cual no se detuvo y continuó manejando hasta su casa tocando bocina.
Guerra Torres aseguró ante el fiscal que recién al día siguiente, al advertir los daños en la carrocería del vehículo, comprendió lo que había pasado, se contactó a una abogada y se entregó el domingo por la mañana a la Justicia.
Seguirá detenido
Tras su declaración, el juez de Garantías Juan Pablo Masi, del Juzgado Penal N°4 de La Plata, desestimó el pedido de eximición de la defensa de Julio Cornelio Guerra Torres y convalidó la orden de detención.
Es que el fiscal Fernando Padovan, titular de la UFI N°12 de la capital bonaerense, construyó una hipótesis acusadora basada en la conducción imprudente del imputado y su posterior fuga sin asistir a la víctima.
El hecho ocurrió la noche del 13 de febrero, alrededor de las 22.30, en la zona de 96 y 3, en Villa Elvira. La víctima, Eugenia Cynthia Carril, caminaba por calle 96 en sentido descendente, a la altura de la banquina derecha, luego de descender de un colectivo de la Línea Este en 7 y 96. Regresaba a su domicilio tras asistir al curso de ingreso en la Facultad de Humanidades.
En simultáneo, y de acuerdo al planteo fiscal, una SUV Chevrolet Meriva dominio GXY920, conducida por el acusado, circulaba por la misma arteria y sentido; el automovilista perdió el control del vehículo “pese a que nada se lo impedía, salvo su temeridad y falta de cuidado”, e impactó por alcance a la joven, que no pudo advertir la maniobra.
El fiscal sostuvo que la secuencia cuenta con sustento en filmaciones aportadas por cámaras privadas. Tras el impacto, el acusado se dio a la fuga “procurando su impunidad y sin prestar socorro ni convocar a los servicios de emergencia”.
