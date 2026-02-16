Qué declaró el acusado de atropellar y matar a una joven estudiante en Villa Elvira

Es que el fiscal Fernando Padovan, titular de la UFI N°12 de la capital bonaerense, construyó una hipótesis acusadora basada en la conducción imprudente del imputado y su posterior fuga sin asistir a la víctima.

El hecho ocurrió la noche del 13 de febrero, alrededor de las 22.30, en la zona de 96 y 3, en Villa Elvira. La víctima, Eugenia Cynthia Carril, caminaba por calle 96 en sentido descendente, a la altura de la banquina derecha, luego de descender de un colectivo de la Línea Este en 7 y 96. Regresaba a su domicilio tras asistir al curso de ingreso en la Facultad de Humanidades.

En simultáneo, y de acuerdo al planteo fiscal, una SUV Chevrolet Meriva dominio GXY920, conducida por el acusado, circulaba por la misma arteria y sentido; el automovilista perdió el control del vehículo “pese a que nada se lo impedía, salvo su temeridad y falta de cuidado”, e impactó por alcance a la joven, que no pudo advertir la maniobra.

El fiscal sostuvo que la secuencia cuenta con sustento en filmaciones aportadas por cámaras privadas. Tras el impacto, el acusado se dio a la fuga “procurando su impunidad y sin prestar socorro ni convocar a los servicios de emergencia”.