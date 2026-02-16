Se afianza la fecha para el regreso de las lluvias a Buenos Aires y hay malas noticias: cuántos días durarán

Cuándo vuelven las lluvias al AMBA

El organismo nacional anticipa un miércoles todavía con cielo mayormente nublado durante toda la jornada; acompañado de marcas térmicas estimadas de entre 22 y 31 grados.

El jueves 19 de febrero marcaría el regreso de las lluvias. El SMN tiene pronósticos de chaparrones para la madrugada y mañana, mejorando en la tarde y noche con cielo mayormente nublado; mientras que el termómetro rondará entre 21 y 29 grados.

smn (13)

Para cerrar la mini semana, el viernes tendría buen tiempo, con cielo mayormente nublado en la madrugada y mañana, pasando a parcialmente nublado en la tarde y noche; y con temperaturas de 19 grados para la mínima y 28 para la máxima.

Por ahora, el SMN espera un fin de semana con cielo nublado, y con temperaturas de 19 grados de mínima y 27 o 28 de máxima, tanto para el sábado y el domingo.

El sitio especializado Meteored también tiene al jueves con 60% probabilidades de lluvias débiles en horas de la mañana. A diferencia del organismo nacional, también marca precipitaciones para el sábado y el domingo, en lo que sería un fin de semana signado por el clima inestable.

metered