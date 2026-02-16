Se afianza la fecha para el regreso de las lluvias a Buenos Aires y hay malas noticias: cuántos días durarán
El Servicio Meteorológico Nacional y Meteored tienen pronósticos de lluvias para los próximos días en el AMBA. Cómo sigue el clima.
Luego de las lluvias y tormentas del domingo, el fin de semana largo de Carnaval transcurre en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) con buenas condiciones del clima y calorcito, pero el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) empieza a afianzar su pronóstico y la fecha de regreso de las precipitaciones parece estar confirmada.
Si bien el domingo tuvo mal tiempo en la madrugada y mañana, y amagues de inestabilidad durante toda la jornada; el lunes de Carnaval se vivió con cielo parcialmente nublado y temperaturas cálidas, de entre 18 y 30 grados.
El cierre del fin de semana XL en el AMBA, de acuerdo con el SMN, sería con condiciones similares, con cielo mayormente nublado y una mínima de 21 grados, subiendo hasta 30 de máxima.
Todavía sin calor extremo a la vista, el inicio de la mini semana en Buenos Aires podría estar signada por las nubes y los pronósticos de precipitaciones.
Cuándo vuelven las lluvias al AMBA
El organismo nacional anticipa un miércoles todavía con cielo mayormente nublado durante toda la jornada; acompañado de marcas térmicas estimadas de entre 22 y 31 grados.
El jueves 19 de febrero marcaría el regreso de las lluvias. El SMN tiene pronósticos de chaparrones para la madrugada y mañana, mejorando en la tarde y noche con cielo mayormente nublado; mientras que el termómetro rondará entre 21 y 29 grados.
Para cerrar la mini semana, el viernes tendría buen tiempo, con cielo mayormente nublado en la madrugada y mañana, pasando a parcialmente nublado en la tarde y noche; y con temperaturas de 19 grados para la mínima y 28 para la máxima.
Por ahora, el SMN espera un fin de semana con cielo nublado, y con temperaturas de 19 grados de mínima y 27 o 28 de máxima, tanto para el sábado y el domingo.
El sitio especializado Meteored también tiene al jueves con 60% probabilidades de lluvias débiles en horas de la mañana. A diferencia del organismo nacional, también marca precipitaciones para el sábado y el domingo, en lo que sería un fin de semana signado por el clima inestable.
