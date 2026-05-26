Dos jinetes se pelearon a rebencazos en pleno desfile por el 25 de Mayo
Ocurrió en la localidad de Berazategui durante la celebración patria. Toda la pelea quedó registrada en un video.
Una celebración patria y familiar que se llevó a cabo por los festejos del 25 de Mayo en la localidad bonaerense de Berazategui se vio empañada por un violento episodio protagonizado por dos jinetes que se pelaron a rebencazos en pleno desfile.
El episodio, que quedó grabado en un video, generó sorpresa e indignación entre los propios vecinos que participaban del evento.
Todo ocurrió el lunes en medio del Festival Folclórico y Desfile Cívico-Tradicionalista, uno de los tantos eventos organizados en Berazategui para conmemorar un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo.
Entre espectáculos folclóricos y presentaciones artísticas, el desfile tradicional de las agrupaciones gauchas junto a sus caballos era uno de los acontecimientos más esperados por el público presente.
Sin embargo, lo que debía ser una jornada de encuentro familiar y tradición se transformó rápidamente en un escenario manchado por la violencia. La insólita escena fue registrada en varios videos grabados por los propios vecinos y difundidos en redes sociales.
25 de Mayo violento: así fue la pelea entre dos jinetes
Según muestran algunas de las imágenes, una discusión entre dos hombres montados a caballo escaló rápidamente hasta derivar en una agresión física que incluyó el uso de rebenques, un látigo corto utilizado tradicionalmente para arrear ganado o para darle órdenes al caballo.
“Preparar el caballo todo el año, para que un día como hoy, 25 de Mayo, hagan estas cosas”, comentó la persona que grabó el video y lamentó: “Siempre igual".
En las imágenes se observa que incluso otros jinetes intentaron intervenir en medio de los gritos para ponerle fin a la agresión. Sin embargo, los dos hombres continuaron la disputa sobre la avenida hasta que desaparecieron de la escena a pleno galope.
Hasta el momento, no se informó de manera oficial las causas que originaron el conflicto entre los dos jinetes ni se informó si hubo personas demoradas tras el episodio.
Más allá de las insólitas imágenes, cientos de personas celebraron la fiesta patria y compartieron una jornada llena de cultura, música y encuentro que incluyó shows en vivo, ballets folclóricos y comidas típicas.
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