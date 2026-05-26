Dos jinetes se pelearon a rebencazos en pleno desfile por el 25 de Mayo

25 de Mayo violento: así fue la pelea entre dos jinetes

pelea rebencazos berazategui A los rebencazos en pleno desfile por el 25 de Mayo

Según muestran algunas de las imágenes, una discusión entre dos hombres montados a caballo escaló rápidamente hasta derivar en una agresión física que incluyó el uso de rebenques, un látigo corto utilizado tradicionalmente para arrear ganado o para darle órdenes al caballo.

“Preparar el caballo todo el año, para que un día como hoy, 25 de Mayo, hagan estas cosas”, comentó la persona que grabó el video y lamentó: “Siempre igual".

En las imágenes se observa que incluso otros jinetes intentaron intervenir en medio de los gritos para ponerle fin a la agresión. Sin embargo, los dos hombres continuaron la disputa sobre la avenida hasta que desaparecieron de la escena a pleno galope.

Hasta el momento, no se informó de manera oficial las causas que originaron el conflicto entre los dos jinetes ni se informó si hubo personas demoradas tras el episodio.

Más allá de las insólitas imágenes, cientos de personas celebraron la fiesta patria y compartieron una jornada llena de cultura, música y encuentro que incluyó shows en vivo, ballets folclóricos y comidas típicas.