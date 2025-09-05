Dos pasajeros protagonizaron una pelea a golpes en un colectivo lleno: "¡Vos estás molestando!"
Por ahora no se sabe qué originó el enfrentamiento, pero los testigos grabaron la secuencia como prueba irrefutable del día de furia ajeno.
Dos hombres se enfrentaron esta semana a golpes, empujones y gritos en un colectivo lleno de gente que circulaba por el partido bonaerense de Merlo. Los testigos le pidieron al chofer que parara la marcha para que los pasajeros enemistados se bajaran, pero no les hizo caso.
La secuencia se convirtió en viral en las últimas horas debido a lo palpable de la violencia entre los dos hombres, uno de los cuales parecía estar intoxicado con una sustancia, ya sea alcohol o algo más.
En un video viral del episodio se puede apreciar entre los gritos del público que uno de los hombres, vestido de campera beige, le dice al otro, de negro, que está molestando a los demás.
"¡Vos estás molestando a la gente! ¡Ustedes están faltándoles el respeto!", espetó el hombre vestido de beige mientras el de negro intentaba hacerle frente a pesar de su estado calamitoso.
Los testigos intentaron disuadir el accionar del hombre de campera negra, lo que podría significar que evidentemente él y sus acompañantes -si los tenía- eran el origen del malestar dentro del colectivo de la línea 3 que iba camino al barrio Campanilla, en Merlo.
Durante la secuencia más de una persona le pidió al chofer que detuviera la marcha para que los hombres se bajaran del coche y así terminar con la situación tensa dentro de un espacio reducido y lleno de gente, pero eso no ocurrió.
En vez, el hombre de beige logró poner distancia entre él y el pasajero de negro, lo que dio por finalizado el enfrentamiento, cuyo origen nunca se reveló.
La anécdota del colectivero de la línea 3 sigue siendo menos compleja que la de otro colega, de la línea 216, que se volvió viral en abril de este año, cuando sus dos novias coincidieron en su recorrido por el partido de Merlo.
El resultado de esa coincidencia no fue precisamente feliz, sino que las mujeres terminaron a los golpes, pero al menos en la calle y no dentro del colectivo cuyo chofer pisó el acelerador tan fuerte como pudo.
