Dos pasajeros protagonizaron una pelea a golpes en un colectivo lleno: "¡Vos estás molestando!"

Los testigos intentaron disuadir el accionar del hombre de campera negra, lo que podría significar que evidentemente él y sus acompañantes -si los tenía- eran el origen del malestar dentro del colectivo de la línea 3 que iba camino al barrio Campanilla, en Merlo.

Durante la secuencia más de una persona le pidió al chofer que detuviera la marcha para que los hombres se bajaran del coche y así terminar con la situación tensa dentro de un espacio reducido y lleno de gente, pero eso no ocurrió.

En vez, el hombre de beige logró poner distancia entre él y el pasajero de negro, lo que dio por finalizado el enfrentamiento, cuyo origen nunca se reveló.

La anécdota del colectivero de la línea 3 sigue siendo menos compleja que la de otro colega, de la línea 216, que se volvió viral en abril de este año, cuando sus dos novias coincidieron en su recorrido por el partido de Merlo.

El resultado de esa coincidencia no fue precisamente feliz, sino que las mujeres terminaron a los golpes, pero al menos en la calle y no dentro del colectivo cuyo chofer pisó el acelerador tan fuerte como pudo.