Chaco: dos pilotos de karting terminaron a las piñas tras despistar durante la carrera
Lo que tenía que ser una fiesta en Chaco terminó en viral nacional por la reacción violenta de un competidor que se abalanzó sobre otro tras un accidente.
Dos pilotos de karting que competían el fin de semana pasado en la inauguración de un circuito en la localidad de de Sáenz Peña, provincia de Chaco, protagonizaron una pelea con golpes de puño y patadas debido a un accidente menor que los obligó a abandonar la carrera. Un video del episodio no tardó en volverse viral esta semana.
Los protagonistas del video viral fueron identificados como Kevin Walter y Tomás Bergallo, que despistaron cuando competían en la segunda serie de la categoría Varilleros 175 kilos, en lo que se suponía que tenía que ser la fiesta de inauguración de la pista obra de la Comisión del Kartódromo Sáenz Peña y otras entidades de Chaco.
Técnicamente fue el karting de Bergallo el que empujó al de Walter afuera de la pista, lo que provocó la ira del segundo piloto. Luego se supo que el vehículo del primero había sufrido un desperfecto mecánico y por eso el hombre no había podido maniobrar mejor, pero para ese entonces ambos ya se habían trenzado de manera violenta.
El episodio llegó a tal punto de notoriedad que los organizadores del Campeonato Provincial Karting en Tierra publicaron esta semana un comunicado oficial a través de sus redes sociales en el que repudiaron "enérgicamente los hechos de violencia y agresiones que se visualizaron y viralizaron".
"Queremos dejar en claro que este tipo de actitudes no corresponden con el comportamiento ni con los valores que buscamos transmitir e inspirar en nuestro deporte", afirmaron.
Cómo fue la secuencia previa a la pelea
El desastroso episodio comenzó con el despiste de Tomás Bergallo, a cuyo karting se le rompió la dirección y tuvo un desperfecto en la caja de cambios en medio de la carrera, informó el sitio especializado Carburando.
Al llegar a la siguiente curva Bergallo no pudo doblar, con el resultado de que empujó de la pista a otro competidor: Walter.
Cuando por fin detuvieron su marcha, Walter salió colérico de su karting y encaró directo para el de Bergallo, que seguía sentado en su vehículo y así recibió los golpes, patadas, insultos y toda la frustración de su rival.
