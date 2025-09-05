Chaco: dos pilotos de karting terminaron a las piñas tras despistar durante la carrera

"Queremos dejar en claro que este tipo de actitudes no corresponden con el comportamiento ni con los valores que buscamos transmitir e inspirar en nuestro deporte", afirmaron.

Cómo fue la secuencia previa a la pelea

El desastroso episodio comenzó con el despiste de Tomás Bergallo, a cuyo karting se le rompió la dirección y tuvo un desperfecto en la caja de cambios en medio de la carrera, informó el sitio especializado Carburando.

Al llegar a la siguiente curva Bergallo no pudo doblar, con el resultado de que empujó de la pista a otro competidor: Walter.

Cuando por fin detuvieron su marcha, Walter salió colérico de su karting y encaró directo para el de Bergallo, que seguía sentado en su vehículo y así recibió los golpes, patadas, insultos y toda la frustración de su rival.