Merlo: un hombre violó a una joven, le pidió perdón y escapó

Según describió la víctima en la denuncia, el sospechoso vestía una campera deportiva roja y jeans oscuros, así como también una gorra que se le cayó en el lugar luego del hecho.

Tras el ataque sexual, el agresor le pidió disculpas y escapó: “Es la primera vez que hago algo así. Te pido perdón”, fueron las palabras que le habría dicho, según la denuncia.

La víctima recibió ayuda de los vecinos de la zona, que se acercaron tras escuchar los gritos, y luego fue trasladada al Hospital Luis Lagomarsino, donde recibió atención médica y psicológica, así como también el cuidado de profilaxis para este tipo de casos.

La denuncia fue radicada en la comisaría 6ª de Merlo y la causa quedó a cargo del fiscal Javier Ghessi, de la UFI N°1 del Departamento Judicial de Morón, bajo la carátula de abuso sexual con acceso carnal. El sospechoso es intensamente buscado por la Policía Bonaerense.