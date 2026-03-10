Dramática situación en Tucumán por un fuerte temporal: calles anegadas, barrios aislados y clases suspendidas

Embed - INUNDACIONES en TUCUMÁN: rutas cortadas y suspensión de clases

Escuelas aisladas y el debate por la infraestructura de Tucumán

La suspensión de clases no solo responde a la dificultad de tránsito, sino al estado de los edificios escolares, muchos de los cuales han quedado rodeados por el agua. Mientras los directivos permanecen en alerta para convertir las escuelas en centros de evacuación si la situación empeora, la comunidad ha vuelto a poner el foco en la falta de obras de infraestructura hídrica.