Muerte en la quinta: así le disparaba la Policía al ladrón que murió en el tiroteo de la "pool party"
Efectivos del Grupo de Apoyo Departamental (GAD) entraron a la casa donde había unos 15 hombres, incluidos algunos sospechosos de ser ladrones de autos.
Efectivos del Grupo de Apoyo Departamental (GAD) protagonizaron un tiroteo durante un allanamiento realizado esta semana en una quinta del partido bonaerense de Lomas de Zamora en el que murió uno de los hombres sospechados de ser ladrones de autos.
La escena comenzó con el elemento sorpresa y se volvió caótica rápidamente: los efectivos policiales rodearon la casa quinta en Lomas de Zamora con la pista de que entre las 15 personas reunidas estaban los integrantes de una banda dedicada al robo de vehículos para usarlos en entraderas.
Pasada la sorpresa inicial, los oficiales fueron atacados a tiros desde la planta alta de la casa. En las últimas horas se difundió un video del momento en que los sospechosos abrían fuego contra la Policía.
Al repeler la agresión, uno de los oficiales le disparó en la cabeza a uno de los sospechosos, que fue retirado del lugar y trasladado a un hospital de Lomas de Zamora. El joven falleció poco después.
Del resto de los sospechosos sólo se sabe que los 14 quedaron detenidos e imputados por "asociación ilícita, robo agravado con armas de fuego y encubrimiento", por disposición de la UFI N°3 de Lomas de Zamora.
Fuentes televisivas detallaron que sólo dos hombres resultaron estar conectados con la supuesta banda que robaba autos para hacer entraderas: se trata de Nicolás Eduardo Llanelli y Jonathan Alejandro Rodríguez, que quedaron detenidos en el acto.
El operativo cuyas imágenes se volvieron virales este martes fue realizado en el marco de una causa iniciada en mayo de 2025 a raíz del robo de un Toyota Yaris.
Casi un año más tarde la justicia bonaerense confirmó la existencia de una banda dedicada al robo de autos utilizados para cometer otros delitos, y así se ordenaron 15 detenciones y 33 allanamientos, incluido el que se volvió viral este martes.
