Muerte en la quinta: así le disparaba la Policía al ladrón que murió en el tiroteo de la "pool party"

Fuentes televisivas detallaron que sólo dos hombres resultaron estar conectados con la supuesta banda que robaba autos para hacer entraderas: se trata de Nicolás Eduardo Llanelli y Jonathan Alejandro Rodríguez, que quedaron detenidos en el acto.

allanamiento1

El operativo cuyas imágenes se volvieron virales este martes fue realizado en el marco de una causa iniciada en mayo de 2025 a raíz del robo de un Toyota Yaris.

Casi un año más tarde la justicia bonaerense confirmó la existencia de una banda dedicada al robo de autos utilizados para cometer otros delitos, y así se ordenaron 15 detenciones y 33 allanamientos, incluido el que se volvió viral este martes.