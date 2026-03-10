La excusa de Manuel Adorni por incluir a su esposa en la comitiva oficial a Nueva York: "Me estoy deslomando"

adorni

Respecto al resto de las estadía, Adorni reconoció que Angeletti comparte la habitación del hotel en Nueva York que se paga con fondos públicos. "Por supuesto. Es mi mujer", argumentó.

"Y esos gastos los paga el Estado nacional, lo pagan los contribuyentes", arremetió Feinmann sorpresivamente. El funcionario sostuvo que los gastos de comida salen de su "bolsillo", y se mostró desafiante cuando se enteró que la oposición va a realizar una presentación en el Congreso.