Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el miércoles 11 de marzo

El fin de semana se mantendría con buenas condiciones, según el SMN. El sábado, en este sentido, se anticipa con cielo parcialmente nublado en la madrugada y mañana, pasando a mayormente nublado en la tarde y noche; con 20 grados de mínima y 27 de máxima.

El domingo, para cerrar el finde, se espera con cielo algo nublado en las primeras horas, pasando a parcialmente nublado desde la tarde; mientras que el termómetro se estima variando entre 20 y 27 grados; es decir, todavía templado.