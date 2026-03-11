Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el miércoles 11 de marzo
El Servicio Meteorológico Nacional prevé otra jornada con buenas condiciones del clima y temperaturas agradables en el AMBA.
La semana en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) sigue con condiciones estables del clima y temperaturas templadas, con el calor casi en retirada y sin presencia, por ahora, de lluvias, según el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
De esta manera, el cielo algo nublado se mantendría para este miércoles, en la continuidad de la semana, que de acuerdo con el organismo tendría temperaturas de entre 16 y 26 grados.
El pronóstico del tiempo extendido en el AMBA
El SMN no tiene precipitaciones en su pronóstico extendido, y entonces mantiene al jueves con bunas condiciones. La jornada se anticipa con cielo algo nublado en la madrugada, y pasando a mayormente nublado entre la mañana y la noche, con una mínima de 18 grados y una máxima de 25.
Para cerrar la semana, el organismo nacional prevé un viernes con cielo parcialmente nublado en la madrugada y mañana, pasando a mayormente nublado en la tarde y noche. Las temperaturas serán de entre 19 y 26 grados.
El fin de semana se mantendría con buenas condiciones, según el SMN. El sábado, en este sentido, se anticipa con cielo parcialmente nublado en la madrugada y mañana, pasando a mayormente nublado en la tarde y noche; con 20 grados de mínima y 27 de máxima.
El domingo, para cerrar el finde, se espera con cielo algo nublado en las primeras horas, pasando a parcialmente nublado desde la tarde; mientras que el termómetro se estima variando entre 20 y 27 grados; es decir, todavía templado.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario