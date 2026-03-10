Alerta naranja por tormentas severas para este miércoles: el informe del Servicio Meteorológico Nacional
El organismo anticipó la llegada de intensas precipitaciones para diferentes sectores del país. Conocé acá todos los detalles.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advierte sobre tormentas fuertes en gran parte del país. Con alertas de nivel naranja y amarillo, el organismo prevé que el mal tiempo se intensifique durante todo el miércoles, afectando tanto zonas urbanas como rurales.
La recomendación oficial es clara: extremar los cuidados, evitar salir de casa si es posible y mantenerse informado.
Alerta naranja para 4 provincias
Salta, Jujuy, Tucumán y el oeste de Santiago del Estero tienen una alerta naranja por tormentas de fuerte intensidad. Se esperan fenómenos severos que incluyen ráfagas de viento superiores a los 90 km/h, caída de granizo y fuerte actividad eléctrica.
En cuanto a las lluvias, se estima un acumulado de entre 40 y 85 mm, aunque estas cifras podrían ser mayores en sectores específicos.
Alerta amarilla por tormentas para este miércoles
En tanto, los territorios del país que estarán afectados por la alerta amarilla de este miércoles son Salta, Jujuy, Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Corrientes, Mendoza, La Pampa, Neuquén y Río Negro.
En este sentido, la advertencia del organismo meteorológico respecto de los territorios donde se esperan precipitaciones indica que habrá lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica y principalmente caída granizo e intensas ráfagas que puede alcanzar los 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 50 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.
Recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional ante tormentas
- Evitá salir.
- No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario