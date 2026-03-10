Sorpresa con el Pulga Rodríguez: tras anunciar su retiro del fútbol, seguirá jugando a los 41 años

image

Hasta hace poco, todo apuntaba a que su último partido había sido el 5 de octubre de 2025, cuando Colón venció a Defensores Unidos. Durante el último mercado de pases, incluso, había rechazado ofertas de clubes que intentaron convencerlo para seguir compitiendo a nivel profesional, entre ellos Gimnasia y Tiro de Salta, San Martín de Tucumán y Central Norte. Sin embargo, el delantero decidió priorizar la cercanía con su familia y volver a su tierra natal.

De todas maneras, su incorporación al fútbol amateur no cambia los planes de despedida del profesionalismo. El Pulga tendrá su partido homenaje en el estadio de Colón, un evento que la dirigencia sabalera prepara para el 4 de junio. La fecha no es casual: coincide con el aniversario del histórico título que el club consiguió en la Copa de la Liga 2021, el único trofeo oficial de su historia.