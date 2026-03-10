Sorpresa con el Pulga Rodríguez: tras anunciar su retiro del fútbol, seguirá jugando a los 41 años
El histórico delantero tucumano había comunicado el final de su carrera profesional, pero a los pocos días confirmó que continuará en actividad en el fútbol amateur.
Cuando todo indicaba que Luis Miguel “Pulga” Rodríguez había puesto punto final a su carrera dentro de una cancha, el propio delantero se encargó de volver a romper el guion. A pocos días de haberse despedido del fútbol profesional, el ídolo tucumano sorprendió al confirmar que continuará jugando, aunque esta vez en el ámbito amateur. A los 41 años, el atacante firmó contrato con el Club Atlético Ñuñorco, equipo que compite en la Liga Tucumana.
La noticia se conoció a través de las redes sociales del propio club, que publicó una imagen del futbolista con su nueva camiseta. La publicación no tardó en viralizarse entre los fanáticos del fútbol argentino, que recibieron con sorpresa y entusiasmo la confirmación de que el Pulga seguirá pisando el césped. “Llegó el goleador“, escribieron desde la institución para presentar a su flamante incorporación.
Ñuñorco, conocido popularmente como “La Banda”, es un club con una extensa tradición dentro del fútbol tucumano. Fundado hace 84 años y con sede en la ciudad de Monteros, el equipo viene de conseguir el ascenso a la Primera División del torneo local en octubre de 2025. Ahora, con la llegada del histórico delantero, el objetivo es reforzar el plantel y volver a competir con fuerza en la categoría.
La incorporación del Pulga genera una enorme expectativa dentro de la institución y también en toda la provincia. El delantero supo construir una carrera muy especial en el fútbol argentino, con pasos destacados por clubes como Atlético Tucumán y Colón de Santa Fe, donde alcanzó uno de los momentos más importantes de su trayectoria. Por eso, su regreso a las canchas, aunque sea en un torneo regional, despierta un interés particular entre los hinchas.
En sus primeras declaraciones tras confirmarse el acuerdo, el atacante fue prudente al hablar sobre su regreso a la actividad. “Vamos a iniciar la pretemporada e ir viendo como estamos físicamente, esperamos cumplir con las expectativas del entrenador. Se dio la posibilidad, estoy cerca de casa y acepté la propuesta“, expresó al referirse a su nuevo desafío deportivo.
Hasta hace poco, todo apuntaba a que su último partido había sido el 5 de octubre de 2025, cuando Colón venció a Defensores Unidos. Durante el último mercado de pases, incluso, había rechazado ofertas de clubes que intentaron convencerlo para seguir compitiendo a nivel profesional, entre ellos Gimnasia y Tiro de Salta, San Martín de Tucumán y Central Norte. Sin embargo, el delantero decidió priorizar la cercanía con su familia y volver a su tierra natal.
De todas maneras, su incorporación al fútbol amateur no cambia los planes de despedida del profesionalismo. El Pulga tendrá su partido homenaje en el estadio de Colón, un evento que la dirigencia sabalera prepara para el 4 de junio. La fecha no es casual: coincide con el aniversario del histórico título que el club consiguió en la Copa de la Liga 2021, el único trofeo oficial de su historia.
