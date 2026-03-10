Son inminentes las lluvias en Buenos Aires: cuándo se larga y cuántos días se queda la inestabilidad

Las tormentas llegarían el martes y miércoles de la próxima semana, en una seguidilla de jornadas signadas por el clima adverso.

meteored (8) Meteored espera lluvias para este jueves en Buenos Aires.

En tanto, el SMN no tiene precipitaciones en su pronóstico extendido, y entonces mantiene al jueves con bunas condiciones. La jornada se anticipa con cielo algo nublado en la madrugada, y pasando a mayormente nublado entre la mañana y la noche, con una mínima de 18 grados y una máxima de 25.

Para cerrar la semana, el organismo nacional prevé un viernes con cielo parcialmente nublado en la madrugada y mañana, pasando a mayormente nublado en la tarde y noche. Las temperaturas serán de entre 19 y 26 grados.

El fin de semana se mantendría con buenas condiciones, según el SMN. El sábado, en este sentido, se anticipa con cielo parcialmente nublado en la madrugada y mañana, pasando a mayormente nublado en la tarde y noche; con 20 grados de mínima y 27 de máxima.

El domingo, para cerrar el finde, se espera con cielo algo nublado en las primeras horas, pasando a parcialmente nublado desde la tarde; mientras que el termómetro se estima variando entre 20 y 27 grados; es decir, todavía templado.