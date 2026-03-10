Son inminentes las lluvias en Buenos Aires: cuándo se larga y cuántos días se queda la inestabilidad
Mientras las temperaturas se mantienen templadas, el AMBA se prepara para el regreso de las lluvias en esta misma semana. Los detalles.
El regreso de la inestabilidad al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) es inminente según los informes de los meteorólogos que ratifican sus pronósticos de lluvias para esta misma semana, que por ahora transcurre con buenas condiciones del clima y temperaturas agradables.
Con el verano que parece estar en retirada, aunque bien podría dar una última ola de calor extremo, el martes tuvo clima estable, con cielo algo nublado y marcas térmicas templadas, con una mínima de 17 grados y una máxima de 25.
El cielo algo nublado se mantendría para este miércoles, en la continuidad de la semana, que según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) tendría temperaturas de entre 16 y 26 grados.
Cuándo llegan las inminentes lluvias al AMBA
El sitio especializado Meteored insiste con sus pronósticos de lluvias para este jueves, que de momento sería la única jornada con inestabilidad de esta semana. El portal tiene 30% de probabilidades de lluvia débil para las 11 de la mañana.
Las tormentas llegarían el martes y miércoles de la próxima semana, en una seguidilla de jornadas signadas por el clima adverso.
En tanto, el SMN no tiene precipitaciones en su pronóstico extendido, y entonces mantiene al jueves con bunas condiciones. La jornada se anticipa con cielo algo nublado en la madrugada, y pasando a mayormente nublado entre la mañana y la noche, con una mínima de 18 grados y una máxima de 25.
Para cerrar la semana, el organismo nacional prevé un viernes con cielo parcialmente nublado en la madrugada y mañana, pasando a mayormente nublado en la tarde y noche. Las temperaturas serán de entre 19 y 26 grados.
El fin de semana se mantendría con buenas condiciones, según el SMN. El sábado, en este sentido, se anticipa con cielo parcialmente nublado en la madrugada y mañana, pasando a mayormente nublado en la tarde y noche; con 20 grados de mínima y 27 de máxima.
El domingo, para cerrar el finde, se espera con cielo algo nublado en las primeras horas, pasando a parcialmente nublado desde la tarde; mientras que el termómetro se estima variando entre 20 y 27 grados; es decir, todavía templado.
