Dramático: encontraron a Zulma Lobato desorientada y en situación de calle

Qué dijo Zulma Lobato cuando la encontraron

Zulma Lobato fue vista en Paraná

Cuando los equipos municipales llegaron al lugar, encontraron a Lobato acompañada por otra mujer. “Hablamos con ella y creo que todavía no está bien enfocada en tiempo y espacio", señaló Ríos y agregó: "No pudimos saber cuáles eran los motivos por los cuales se encontraba en la ciudad de Paraná, o cómo había llegado”.

Una vez que personal de la comuna tomó intervención en el caso, le ofrecieron un lugar donde permanecer temporalmente, algo que Lobato aceptó de forma voluntaria.

“Le ofrecemos, como le hemos ofrecido a otra persona, la posibilidad de alojamiento temporal en una de las residencias municipales. Accedió voluntariamente”, confirmó el funcionario en diálogo con El Once.

Según informó Ríos, la mediática pasó la noche con normalidad en el centro de asistencia: “Se la veía bien, por lo menos estable, pero no enfocada en tiempo y espacio”, indicó.

Luego del episodio, Lobato será entrevistada por un Equipo interdisciplinario de la Subsecretaría con el objetivo de evaluar su situación personal.