Un jefe de la Policía Federal fue detenido en Córdoba acusado de robo

El avance del expediente se apoyó en dos denuncias, según explicó Hairabedian en diálogo con Telenoche: una de las presentaciones provino de un particular que aseguró que le habían sustraído dinero durante un procedimiento. La otra denuncia fue realizada por una policia miembro de la propia repartición. Ese dato coloca a la causa en un terreno especialmente delicado, porque no sólo involucra la posible comisión de delitos en el marco de operativos oficiales, sino también cuestionamientos surgidos desde el interior de la estructura policial.

Falcón quedó alojado en el pabellón para policías de la cárcel de Bouwer y negó las acusaciones al declarar. En los próximos días el juzgado deberá resolver si corresponde que el comisario continúe privado de la libertad. El fiscal Hairabedian solicitó la prisión domiciliaria preventiva ya que los empleados no querían declarar por miedo a represalias.

Mientras tanto, la investigación busca determinar el alcance de cada episodio, la eventual responsabilidad de los otros tres imputados y si los hechos atribuidos formaron parte de conductas aisladas o de una práctica repetida dentro de la delegación cordobesa. La causa se concentra en reunir pruebas documentales, testimoniales y peritajes que permitan reconstruir qué ocurrió en cada procedimiento bajo sospecha.

La gravedad institucional del caso no pasa sólo por los delitos atribuidos, sino por el área en la que se habrían producido. La división antidrogas ocupa un lugar central en investigaciones complejas, allanamientos, secuestro de bienes y recolección de pruebas. Cualquier sospecha sobre manipulación de evidencias, dinero o elementos incautados impacta de forma directa en la credibilidad de los procedimientos y en la validez de las causas penales asociadas.