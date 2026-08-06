Intoxicación por monóxido de carbono: advierten por el aumento de casos

En los casos en los que fue posible identificar la fuente de exposición, las estufas a gas representaron el 27% de los episodios, seguidas por las cocinas, anafes y hornos (25%), los hogares a leña o salamandras (11%) y los incendios (10%), datos que refuerzan la importancia de realizar el mantenimiento periódico de los artefactos y asegurar una adecuada ventilación de los ambientes.

“El monóxido de carbono se genera por la combustión incompleta de carbón, gasolina, kerosén, petróleo, propano (gas domiciliario o de garrafa) y madera”, remarcaron desde el Ministerio de Salud. Es por esto que, “todo artefacto que use material combustible puede quemarse de manera deficiente y generar CO”.

Para prevenir la intoxicación por CO es elemental el control de las instalaciones y el buen funcionamiento de artefactos, así como es importante mantener los ambientes bien ventilados.

¿Por qué se producen las intoxicaciones?

Durante los meses fríos, se intensifica el uso de estufas, calefactores y braseros. Al mismo tiempo, muchas viviendas se mantienen herméticamente cerradas, lo que impide la circulación del aire y favorece la acumulación de gases tóxicos. Las fuentes más frecuentes de monóxido de carbono en el hogar incluyen:

Calefones, termotanques, calderas.

Estufas, braseros, salamandras.

Cocinas, anafes, hornos a gas o leña.

Parrillas a leña o carbón.

Motores de combustión (grupos electrógenos, motosierras, vehículos en garajes cerrados).

¿Cuáles son los síntomas?

Los síntomas de intoxicación pueden ser leves o severos, y suelen confundirse con otras afecciones. Los más comunes son: Dolor de cabeza, mareos, cansancio extremo, náuseas y vómitos, dolor abdominal, dificultad para respirar y pérdida de conocimiento.

¿Qué hacer ante una sospecha de intoxicación?

Abrir puertas y ventanas para ventilar. Retirarse o retirar a la víctima del lugar contaminado para respirar aire fresco. Llevar a la víctima rápidamente al hospital o al centro asistencial más próximo, aunque haya recuperado el conocimiento. Allí informar al equipo de salud sobre el antecedente de exposición a gases de combustión.

Es muy importante la correcta evacuación de gases al exterior. Esto evitará la acumulación de gases tóxicos en el interior de las viviendas.

Consejos para prevenir un intoxicación por monóxido de carbono