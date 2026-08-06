Se viene San Cayetano: cómo serán las celebraciones y la procesión por el patrono del pan y el trabajo

A la medianoche se abrirán oficialmente las puertas del templo ubicado en Cuzco 150, Liniers, dando inicio a la Fiesta Grande.

El viernes 7 de agosto, la jornada comenzará a las 8 con la tradicional Misa de los Trabajadores, presidida por el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva. Al finalizar la ceremonia se realizará la bendición de las herramientas de trabajo.

Durante todo el día habrá celebraciones religiosas de manera continua. Al finalizar cada misa se renovará el Pacto de Amistad con el santo y se entregarán estampitas junto con la tradicional cinta amarilla.

Además, a las 11 se celebrará la misa central, que será transmitida en vivo a través del canal oficial de YouTube del Santuario para quienes no puedan asistir de manera presencial.

El pan y trabajo



La tradición de solicitar “pan y trabajo” se ha convertido en una de las expresiones más representativas de esta devoción. El pan simboliza el alimento y las necesidades básicas para la vida cotidiana. El trabajo por su parte, representa la posibilidad de obtener esos recursos mediante el esfuerzo propio. Es por ello que quienes acuden a San Cayetano suelen hacerlo con la esperanza de alcanzar estabilidad y bienestar para ellos y sus seres queridos.

En la Argentina, la devoción a San Cayetano es una de las más populares. Durante esta jornada, se realizan diferentes manifestaciones religiosas y peregrinaciones. El santuario más conocido se encuentra en el barrio de Liniers, en la Ciudad de Buenos Aires, al que cada 7 de agosto acuden miles de fieles portando su imagen en estampita, la cual suele también acompañarse con la espiga de trigo, en representación del sustento material. Esta costumbre inició hacia la década del 30, durante una gran crisis de empleo. Los creyentes incluían esta parte final de la planta para simbolizar el pan.