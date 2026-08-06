Se viene San Cayetano: cómo serán las celebraciones y la procesión por el patrono del pan y el trabajo
Miles de fieles volverán a acercarse al santuario de Liniers. Cuáles son los horarios de las misas, cómo ingresar al templo y el recorrido de la tradicional peregrinación.
El Día de San Cayetano se conmemora el 7 de agosto de cada año, en recuerdo a uno de los santos más populares del catolicismo. Durante esta jornada, miles de fieles participan de celebraciones y peregrinaciones en su honor. Algunos acuden a su iglesia o rezan oraciones para solicitar su asistencia en momentos difíciles. Otros, solicitan su intercesión en tiempos de desempleo, escasez o vulnerabilidad.
Este viernes, el principal punto de encuentro será el Santuario de San Cayetano, en el barrio porteño de Liniers, donde se espera una multitud de peregrinos durante toda la jornada.
La celebración de este 2026 tendrá como lema "San Cayetano, aquí tienes a tu pueblo" e incluirá misas, bendiciones, actividades religiosas y la tradicional peregrinación de los trabajadores.
Conocido como el patrono del pan y del trabajo, su figura está asociada a la ayuda de quienes atraviesan dificultades económicas, buscan empleo o necesitan ayuda para sostener a sus familias. La devoción hacia este santo posee una fuerte presencia en la Argentina, donde cada año multitudes se acercan a sus santuarios para agradecer favores recibidos y realizar nuevas peticiones.
San Cayetano: cronograma del 7 de agosto en el santuario de Liniers
Las actividades comenzarán incluso antes del día central. El jueves 6 de agosto, desde las 20, se realizará un festival cultural y popular en el santuario. Más tarde, a las 22.45, tendrá lugar el primer Pacto de Amistad con San Cayetano, durante el cual los fieles recibirán una cinta amarilla como símbolo de la celebración.
A la medianoche se abrirán oficialmente las puertas del templo ubicado en Cuzco 150, Liniers, dando inicio a la Fiesta Grande.
El viernes 7 de agosto, la jornada comenzará a las 8 con la tradicional Misa de los Trabajadores, presidida por el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva. Al finalizar la ceremonia se realizará la bendición de las herramientas de trabajo.
Durante todo el día habrá celebraciones religiosas de manera continua. Al finalizar cada misa se renovará el Pacto de Amistad con el santo y se entregarán estampitas junto con la tradicional cinta amarilla.
Además, a las 11 se celebrará la misa central, que será transmitida en vivo a través del canal oficial de YouTube del Santuario para quienes no puedan asistir de manera presencial.
El pan y trabajo
La tradición de solicitar “pan y trabajo” se ha convertido en una de las expresiones más representativas de esta devoción. El pan simboliza el alimento y las necesidades básicas para la vida cotidiana. El trabajo por su parte, representa la posibilidad de obtener esos recursos mediante el esfuerzo propio. Es por ello que quienes acuden a San Cayetano suelen hacerlo con la esperanza de alcanzar estabilidad y bienestar para ellos y sus seres queridos.
En la Argentina, la devoción a San Cayetano es una de las más populares. Durante esta jornada, se realizan diferentes manifestaciones religiosas y peregrinaciones. El santuario más conocido se encuentra en el barrio de Liniers, en la Ciudad de Buenos Aires, al que cada 7 de agosto acuden miles de fieles portando su imagen en estampita, la cual suele también acompañarse con la espiga de trigo, en representación del sustento material. Esta costumbre inició hacia la década del 30, durante una gran crisis de empleo. Los creyentes incluían esta parte final de la planta para simbolizar el pan.
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