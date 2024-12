Dueño de Balneario explota contra los que promocionan Brasil: "La costa atlántica tiene de todo y para todos"

Augusto Digiovanni Augusto Digiovanni, Balneario 12 de Mar del Plata

Augusto Digiovanni: "este verano la vamos a romper"

"Muchos videitos de argentinos que comparan que Brasil está más barato que Argentina, qué comparan una 'sombrillita' contra la infraestructura que ofrecemos en nuestro país, con los servicios que ofrecemos acá...", comienza el video Digiovanni.

Y agrega: "¿Se ponen contento que es más barato eso? Sin baño, por que preguntó: ¿Dónde 'cagás' en Brasil? No tienen baño, no tiene hospital y no tienen infraestructura, ni servicios".

WhatsApp Video 2024-12-08 at 11.09.47 AM.mp4 Augusto Digiovanni, dueño del B2 de Mar del Plata.

"Hay un video que dice 'menú 8 mil pesos, una Feijoada' guiso de porotos con 40 grados, por qué no venís acá a Mar del Plata a comer una polenta en la playa", señala en otro tramo del video viral.

"La costa atlántica argentina tiene de todo y para todos, para todos los bolsillos, si te parece caro un lugar moveté y buscá porque vas a encontrar buenos precios. Hay lugares que están regalados con servicios para toda la familia y abiertos 3 y 4 meses. Entonces, primero Argentina, que esta temporada la vamos a romper. Y los que están en Brasil, quedense allá", cierra el video el dueño del Balneario 12.