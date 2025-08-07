Dura homilía del arzobispo de Buenos Aires por San Cayetano: "Somos custodios de los jubilados, los discapacitados y los cartoneros"

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/lauritalonso/status/1952374245452837044&partner=&hide_thread=false Hasta $900 mil de multa si te gusta hurgar la basura en la Ciudad. Sí, leíste bien.



La orden es clara: quien saque bolsas de los contenedores y deje todo tirado, limpia en el acto o lo paga caro.



Se terminó la impunidad para los “recicladores”. El que ensucia, limpia o paga.… https://t.co/KI2ayqkf7M — Laura Alonso (@lauritalonso) August 4, 2025

Frente a los constantes ataques de los libertarios al disenso, García Cuerva pidió además “diálogo” y advirtió que hay que “sentarnos a una misma mesa para pensar juntos, para generar consensos, para dialogar, para llorar nuestros fracasos sin estar siempre buscando culpables por lo que está mal y hacer fiesta con los pequeños o grandes logros sin querer figurar o obtener reconocimientos personales por los esfuerzos que son de todos".

También revalorizó el trabajo al tiempo que defendió la idea de "justicia social", considerada "una aberración" por Milei. “No hay paz sin justicia y no hay justicia sin paz” y agregó: “Esta vez que podamos recapacitar como ese hijo de la parábola salir del chiquero de las descalificaciones y del odio, ponernos de pie y animarnos a dar el paso hacia la reconciliación entre los argentinos”.

“Solo desde allí podremos gestar una sociedad más humana", sentenció.