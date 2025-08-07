Rafael Castillo: dos hombres golpearon a unas mozas para no tener que pagar la cuenta

Para la recepcionista, el agresor "quedó enojado porque no permitimos que hagan lo que quieran" durante el show y a las 2.20 de la madrugada del lunes, cuando él y su pareja -y otro hombre que estaba con ellos- decidieron retirarse de la cervecería, se negó a pagar la cuenta sólo para tener la excusa de antagonizar.

El caso ya es investigado por el fiscal Matías Marando, de la UFI N° 12 de La Matanza, informó el sitio Infobae. El funcionario buscó no sólo testigos del episodio sino también el video de las cámaras de seguridad de la cervecería, donde se ve la secuencia de no más de 20 segundos en la que resultaron heridas las tres empleadas.

En la pelea intervinieron el personal del local y dos hombres, entre ellos el cliente violento, que fue identificado por las mozas como L. A., al que se ve vestido con una gorra negra, campera verde, pantalón blanco y zapatillas blancas.

El agresor estaba acompañado por un hombre de buzo rojo que tampoco había pagado la cuenta, que no fue identificado por la Justicia y tampoco por las mozas.