Puerto Madryn: buscan a una joven de 23 años que desapareció durante un bautismo de buceo

El parte oficial confirmó que “se dio intervención a la Justicia”, por lo que el caso quedó bajo la órbita judicial correspondiente. La actuación formal implica la apertura de las diligencias y el seguimiento institucional del episodio, en paralelo con las maniobras en el mar. Hasta ahora no se difundieron hipótesis ni precisiones adicionales sobre las condiciones en las que se desarrollaba la excursión.

En tanto, las otras tres integrantes del contingente, de 33, 26 y 37 años, fueron derivadas al Hospital Andrés Ísola. Dos permanecen en cámara hiperbárica para facilitar la descompresión y la tercera continúa en Guardia, bajo observación médica. El procedimiento sigue en curso y cualquier novedad quedará supeditada a la información oficial que emitan las autoridades intervinientes.