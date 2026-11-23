Frente a ese planteo, Pablo cuestionó la idea de atribuir la responsabilidad únicamente al entorno y planteó una comparación directa durante el diálogo con ella. “Le dije que si los amigos de su hijo juegan a la ruleta rusa, ¿su hijo también va a jugar? Si consumen alguna sustancia, ¿también lo va a hacer?”, recordó.

Sospechas de antecedentes y otro episodio grave

Para el padre de Santiago, lo ocurrido con su hijo no se trató de un incidente aislado sino de un comportamiento reiterado por parte de un grupo de adolescentes. En ese sentido, afirmó que existían antecedentes previos y señaló que la propia madre del agresor le comentó que ya había tenido que disculparse anteriormente por otra situación.

A ese panorama sumó otro testimonio que recibió tras hacerse público el caso: según relató, el padre de un chico de 14 años lo contactó para alertar que un integrante del mismo grupo habría provocado la internación de ese menor con fractura de nariz.