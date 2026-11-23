Habló la mamá del rugbier que dejó inconsciente a un joven en Merlo: "Fallé como madre"
El padre de Santiago, el joven agredido, reveló que habló con la mamá del adolescente de 17 años que golpeó brutalmente a su hijo.
Después de que su hijo Santiago, de 19 años, fuera golpeado por un adolescente de 17 en San Antonio de Padua (partido de Merlo), el padre de la víctima dio a conocer cómo intentó comunicarse con los involucrados y qué respuesta obtuvo de parte de la madre del agresor.
En diálogo con TN, el hombre reconstruyó el intercambio posterior al ataque y puso en duda las justificaciones que escuchó. Según narró, su primera reacción fue buscar el contacto del adolescente que había atacado a su hijo. “La misma noche cuando pasa esto, le mandé un mensaje al chico porque fue el primero que conseguí el teléfono. Después me bloqueó”, explicó al aire.
A continuación, logró ubicar el número de la madre del menor: intentó llamarla y le envió mensajes, aunque en un primer momento no logró comunicación.
Más tarde recibió un audio de la mujer, pero decidió cortar la escucha a mitad de camino para pedir un diálogo cara a cara. “Escuché la mitad del audio y le dije: ‘Prefiero hablarlo con vos’. Le pasé mi dirección, pero obviamente no se hizo presente”, precisó.
Las excusas de la madre del agresor de Merlo y el cruce por las amistades
A la hora de repasar lo conversado con la familia del agresor, el hombre se mostró crítico ante los argumentos que recibió para explicar la conducta del joven de 17 años. De acuerdo con su testimonio, la mujer sostuvo que el chico estaba “mal influenciado por sus amigos” y admitió: “Fallé como madre”.
Frente a ese planteo, Pablo cuestionó la idea de atribuir la responsabilidad únicamente al entorno y planteó una comparación directa durante el diálogo con ella. “Le dije que si los amigos de su hijo juegan a la ruleta rusa, ¿su hijo también va a jugar? Si consumen alguna sustancia, ¿también lo va a hacer?”, recordó.
Sospechas de antecedentes y otro episodio grave
Para el padre de Santiago, lo ocurrido con su hijo no se trató de un incidente aislado sino de un comportamiento reiterado por parte de un grupo de adolescentes. En ese sentido, afirmó que existían antecedentes previos y señaló que la propia madre del agresor le comentó que ya había tenido que disculparse anteriormente por otra situación.
A ese panorama sumó otro testimonio que recibió tras hacerse público el caso: según relató, el padre de un chico de 14 años lo contactó para alertar que un integrante del mismo grupo habría provocado la internación de ese menor con fractura de nariz.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario