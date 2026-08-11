Una ciudad de Córdoba impuso el DNI obligatorio para perros y gatos
La iniciativa recibió apoyo de diversos sectores, aunque también motivó discusiones sobre su alcance y aplicación.
La Municipalidad de Villa María, en la provincia de Córdoba, impuso un sistema de registro obligatorio que otorga un Documento Nacional de Identidad (DNI) para perros y gatos. La iniciativa tiene como propósito fundamental promover la tenencia responsable, mejorar la seguridad en la vía pública y garantizar el bienestar general de las mascotas.
Cómo funciona el DNI para perros y gatos
El nuevo sistema exige a todos los tutores domiciliados en Villa María inscribir a sus mascotas en los puntos y dependencias municipales habilitados.
El trámite permite emitir un documento oficial en el que se detallan los datos esenciales del animal, como su nombre, raza, fecha de nacimiento y de contacto del dueño. Es completamente gratuito y puede realizarse en los puntos habilitados por la Municipalidad de Villa María.
Este DNI para mascotas no reemplaza a la tradicional libreta sanitaria veterinaria, en la que se consignan los esquemas de vacunación y controles de salud, sino que actúa como un instrumento complementario para fortalecer el control poblacional a nivel local.
El padrón permite actualizar la información ante mudanzas o cambios de titularidad y, a su vez, se articula con el registro de razas peligrosas, las cuales requieren exigencias específicas de tenencia y circulación en espacios públicos.
Las autoridades cordobesas destacaron que el registro obligatorio permitirá una respuesta más rápida también ante casos de extravío.
Multas a los dueños de los animales
La iniciativa se alinea con una tendencia global en materia de bienestar animal destinada a combatir el abandono y acelerar la restitución de mascotas perdidas a sus familias. Por este motivo, la medida cosechó un amplio apoyo por parte de agrupaciones proteccionistas y diversos sectores de la comunidad.
Sin embargo, el punto de la normativa que más repercusión y debate generó entre los vecinos es el estricto régimen de sanciones económicas. Las autoridades municipales de Villa María advirtieron que aquellos tutores que incurran en maltrato, abandono, falta de cuidados básicos o mantengan a los animales atados de manera incorrecta, enfrentarán multas que ascienden hasta los $844.000.
Desde Villa María remarcaron que el fin de estas penalizaciones es disuadir conductas de riesgo, garantizando una respuesta estatal más ágil ante denuncias de crueldad o negligencia.
Aunque la propuesta es valorada por su enfoque de responsabilidad ciudadana, también abrió discusiones en la opinión pública sobre la capacidad operativa de fiscalización que desplegará el municipio para garantizar el cumplimiento efectivo de la norma.
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