Una ciudad de Córdoba impuso el DNI obligatorio para perros y gatos

Las autoridades cordobesas destacaron que el registro obligatorio permitirá una respuesta más rápida también ante casos de extravío.

Multas a los dueños de los animales

La iniciativa se alinea con una tendencia global en materia de bienestar animal destinada a combatir el abandono y acelerar la restitución de mascotas perdidas a sus familias. Por este motivo, la medida cosechó un amplio apoyo por parte de agrupaciones proteccionistas y diversos sectores de la comunidad.

Sin embargo, el punto de la normativa que más repercusión y debate generó entre los vecinos es el estricto régimen de sanciones económicas. Las autoridades municipales de Villa María advirtieron que aquellos tutores que incurran en maltrato, abandono, falta de cuidados básicos o mantengan a los animales atados de manera incorrecta, enfrentarán multas que ascienden hasta los $844.000.

Desde Villa María remarcaron que el fin de estas penalizaciones es disuadir conductas de riesgo, garantizando una respuesta estatal más ágil ante denuncias de crueldad o negligencia.

Aunque la propuesta es valorada por su enfoque de responsabilidad ciudadana, también abrió discusiones en la opinión pública sobre la capacidad operativa de fiscalización que desplegará el municipio para garantizar el cumplimiento efectivo de la norma.