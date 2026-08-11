Lanús: en medio de una nueva ola de robos, balearon a un menor para robarle el celular

Los heridos fueron identificados por los efectivos, uno de ellos tiene 33 años y apenas 48 horas antes había recuperado la libertad de la Unidad Penal III, en tanto que el otro es un joven de 28 años. Ambos permanecen internados aunque fuera de peligro.

Los presuntos autores de los disparos son un hombre, de 51 años, y su hijo, de 27, agregó la misma fuente.

El hecho se inició alrededor de la 1.30 de ayer, en inmediaciones de la avenida Paraguay y la calle Pionero Lutz de Eldorado.

De acuerdo con los primeros datos recabados por los investigadores, las víctimas mantuvieron un altercado con varias personas en el citado comercio. Luego regresaron a un domicilio y, mientras se encontraban en el patio frontal, pasó un automóvil Fiat Duna desde el cual efectuaron varios disparos.

Como consecuencia del ataque a tiros, fue alcanzado el hombre que el viernes recuperó la libertad, quien recibió dos impactos de bala, uno en el maxilar inferior izquierdo y otro en el hemitórax derecho, y su compañero, quien fue impactado por un proyectil en el hemitórax derecho, indicó la policía.

No hubo tiempo de esperar una ambulancia. Los dos fueron trasladados por medios particulares al SAMIC local, donde hasta anoche continuaban internados y fuera de peligro.

A partir de las primeras averiguaciones, los efectivos detuvieron a los sospechosos, padre e hijo, quienes por algunos indicios que manejan los uniformados estarían vinculados con el ataque.