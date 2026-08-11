Lanús: en medio de una nueva ola de robos, balearon a un menor para robarle el celular
La localidad del sur del conurbano bonaerense vivió otro fin de semana violento y que terminó con un adolescente de 17 años y tres policías falsos detenidos.
Un nuevo hecho de inseguridad se vivió el fin de semana en Lanús. Un joven de 17 años baleó en la pierna a un adolescente de 15 luego de robarle el teléfono celular, en un hecho ocurrido en Villa Obrera. El agresor fue retenido por los vecinos y luego detenido por la Policía.
Según se informó, todo se desarrolló en Brueras al 3200 en dicha localidad, cuando el agresor se movilizaba en una moto e interceptó a un chico de 15 que caminaba por el lugar y lo amenazó con un arma. Ante la resistencia de la víctima, el ladrón le disparó en tres oportunidades, uno de ellos le impactó en la rodilla, según reportó el medio Diario Conurbano.
Tras escuchar los disparos, los vecinos fueron los primeros en salir de sus casas para socorrer el adolescente y lograron retener al delincuente,quien posteriormente fue detenido por la Policía. Respecta a la víctima, fue llevada al Hospital Perón donde quedó internado por el disparo recibido en una rodilla.
Mientras que la fiscal Natalia Milione, de la UFI 2 de Responsabilidad Penal Juvenil de Avellaneda-Lanús, dispuso que el agresor continúe detenido por los delitos de “robo calificado por el empleo de arma de fuego en grado de tentativa en concurso real con homicidio simple en grado de tentativa, encubrimiento agravado y portación ilegal de arma de guerra”.
Salió de la cárcel y fue baleado tras discutir con un padre y su hijo
Una discusión que comenzó en un kiosco tuvo como desenlace a un exconvicto y a su compañero baleados frente a un domicilio del kilómetro 7 de Eldorado , en tanto que por el hecho fueron detenidos dos sospechosos, un hombre y su hijo, informó la policía.
Los heridos fueron identificados por los efectivos, uno de ellos tiene 33 años y apenas 48 horas antes había recuperado la libertad de la Unidad Penal III, en tanto que el otro es un joven de 28 años. Ambos permanecen internados aunque fuera de peligro.
Los presuntos autores de los disparos son un hombre, de 51 años, y su hijo, de 27, agregó la misma fuente.
El hecho se inició alrededor de la 1.30 de ayer, en inmediaciones de la avenida Paraguay y la calle Pionero Lutz de Eldorado.
De acuerdo con los primeros datos recabados por los investigadores, las víctimas mantuvieron un altercado con varias personas en el citado comercio. Luego regresaron a un domicilio y, mientras se encontraban en el patio frontal, pasó un automóvil Fiat Duna desde el cual efectuaron varios disparos.
Como consecuencia del ataque a tiros, fue alcanzado el hombre que el viernes recuperó la libertad, quien recibió dos impactos de bala, uno en el maxilar inferior izquierdo y otro en el hemitórax derecho, y su compañero, quien fue impactado por un proyectil en el hemitórax derecho, indicó la policía.
No hubo tiempo de esperar una ambulancia. Los dos fueron trasladados por medios particulares al SAMIC local, donde hasta anoche continuaban internados y fuera de peligro.
A partir de las primeras averiguaciones, los efectivos detuvieron a los sospechosos, padre e hijo, quienes por algunos indicios que manejan los uniformados estarían vinculados con el ataque.
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