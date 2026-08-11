Tiene 110 años y es una de las mujeres más longevas de Argentina: cómo hizo para superar el siglo de vida

Los expertos coinciden en cuál es el secreto para vivir 100 años

Un estudio, publicado en la revista Discover Public Health, concluyó que la longevidad excepcional no responde a un único factor, sino a la combinación de una genética favorable, hábitos saludables mantenidos durante décadas, resiliencia psicológica y un entorno social protector.

Es esta la conclusión a la que ha llegado el equipo tras la revisión de 124 estudios publicados entre 1970 y 2025 sobre centenarios (entre 100 y 104 años), semisupercentenarios (entre los 105 y los 109 años) y supercentenarios (a partir de 110 años). Se trata de una de las revisiones más completas realizadas hasta ahora sobre los factores asociados a la longevidad extrema, ya que integra datos genéticos, biomarcadores, estilos de vida, características psicológicas y condiciones ambientales.

Uno de los hallazgos más llamativos es que las personas que llegan a los 100 años no están libres de variantes genéticas relacionadas con enfermedades. En realidad, presentan una carga de riesgo similar a la de la población general. La diferencia es que poseen determinados genes protectores capaces de contrarrestar esos riesgos y retrasar la aparición de patologías asociadas al envejecimiento.

Entre las variantes más vinculadas con la longevidad destacan FOXO3A y APOE ε2, dos biomarcadores identificados de forma consistente en distintas poblaciones. Los investigadores también observaron que la influencia de la genética aumenta conforme se alcanzan edades más avanzadas, especialmente entre quienes superan los 105 años.

El estudio también identifica una serie de características biológicas comunes entre los centenarios. Sus células mantienen una mayor capacidad para reparar el ADN, presentan telómeros más largos (estructuras que protegen el material genético) y muestran una edad biológica inferior a la cronológica según distintos marcadores epigenéticos. Además, conservan un sistema inmunitario capaz de equilibrar la inflamación propia del envejecimiento con mecanismos antiinflamatorios, un aspecto que podría contribuir a retrasar la aparición de enfermedades crónicas.

Sin embargo, los autores subrayan que la genética, por sí sola, no explica una vida excepcionalmente larga. Los hábitos cotidianos siguen desempeñando un papel fundamental. De hecho, la mayoría de los centenarios compartenpatrones de alimentación basados principalmente en alimentos de origen vegetal, con abundancia de legumbres, frutas y verduras, un consumo limitado de carne procesada y una ingesta calórica moderada.