El abogado del papá de Bastian aseguró que "la imputación es inoportuna"
Matías Morla cuestionó la imputación formulada en las últimas horas y pidió prudencia hasta que se completen las pericias de accidentología.
El abogado Matías Morla asumió este viernes la representación legal de Maximiliano Jerez, padre de Bastián, el niño de 8 años que permanece en estado crítico luego de un choque ocurrido en la zona de La Frontera. La designación coincidió con la notificación judicial que imputa a Jerez por el delito de “lesiones culposas”, en el marco de la investigación que busca establecer responsabilidades por el siniestro registrado el lunes pasado.
El letrado calificó de "inoportuno" el momento en que se notificó el artículo 60 a su cliente, ya que, según detalló, "ayer cuando lo fueron a notificar… estaba en medio de la operación de la cabeza del hijo".
Morla insistió en que "no hay ningún apuro para determinar" responsabilidades y remarcó que las pericias técnicas del accidente "no se llevaron adelante todavía". En ese sentido, consideró que "la imputación me pareció prematura” y que “no correspondía en este estado por un tema de humanidad".
La Justicia notificó formalmente a Maximiliano Jerez bajo el artículo 60 del Código Procesal Penal. El padre del menor conducía uno de los vehículos UTV involucrados en la colisión con una camioneta Volkswagen Amarok. La fiscalía analiza si existieron maniobras imprudentes que hayan derivado en el impacto que dejó al niño con lesiones de extrema gravedad.
Según la imputación, al padre del menor se lo investiga por lesiones culposas, basándose en que llevarlo “a upa” habría sido una negligencia que influyó en el resultado. Sin embargo, Morla rechazó esa hipótesis: “Lo que quiero demostrar es que el que tuvo toda la culpa es la camioneta”.
El abogado sostuvo que la conductora del UTV , una joven de 27 años, había sido conocida apenas “unos días antes en la carpa” y señaló que el accidente ocurrió en un espacio privado con un marco legal complejo: “Ese lugar es privado, por empresas que fundieron… entonces es un limbo”.
En su explicación de los hechos, Morla indicó que su defendido circulaba “a paso de hombre” y que desde el otro lado “venían con toda la furia”. Además, remarcó que Bastián “iba atrás con el papá, con el cinturón de seguridad” y que la forma en que era trasladado “no está vinculada con el resultado”.
El estado de salud de Bastián y su traslado a Mar del Plata
Tras el accidente, Bastián fue trasladado de urgencia en helicóptero al Hospital Interzonal Especializado Materno Infantil (HIEMI), debido a la complejidad de su cuadro clínico. De acuerdo con los últimos partes médicos, el niño presenta múltiples fracturas de cráneo y fue sometido a una cuarta intervención quirúrgica, orientada a estabilizar lesiones abdominales y controlar la presión intracraneal.
El pronóstico continúa siendo reservado y el menor permanece bajo estricta vigilancia en la unidad de cuidados intensivos. En paralelo, su madre, Macarena, pidió públicamente cadenas de oración y sostuvo que el conductor de la camioneta sería el principal responsable del choque ocurrido en los médanos.
