El abogado del papá de Bastian aseguró que "la imputación es inoportuna"

El abogado sostuvo que la conductora del UTV , una joven de 27 años, había sido conocida apenas “unos días antes en la carpa” y señaló que el accidente ocurrió en un espacio privado con un marco legal complejo: “Ese lugar es privado, por empresas que fundieron… entonces es un limbo”.

En su explicación de los hechos, Morla indicó que su defendido circulaba “a paso de hombre” y que desde el otro lado “venían con toda la furia”. Además, remarcó que Bastián “iba atrás con el papá, con el cinturón de seguridad” y que la forma en que era trasladado “no está vinculada con el resultado”.

El estado de salud de Bastián y su traslado a Mar del Plata

Tras el accidente, Bastián fue trasladado de urgencia en helicóptero al Hospital Interzonal Especializado Materno Infantil (HIEMI), debido a la complejidad de su cuadro clínico. De acuerdo con los últimos partes médicos, el niño presenta múltiples fracturas de cráneo y fue sometido a una cuarta intervención quirúrgica, orientada a estabilizar lesiones abdominales y controlar la presión intracraneal.

El pronóstico continúa siendo reservado y el menor permanece bajo estricta vigilancia en la unidad de cuidados intensivos. En paralelo, su madre, Macarena, pidió públicamente cadenas de oración y sostuvo que el conductor de la camioneta sería el principal responsable del choque ocurrido en los médanos.