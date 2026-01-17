Estable y en coma farmacológico inducido: el nuevo parte médico de Bastián

En el informe anterior que corresponde al pasado 16 de enero, los profesionales de la salud indicaron que el niño fue operado por tercera vez, con éxito y además señalaron que tiene “múltiples fracturas de cráneo”.

"Se pudo explorar de manera minuciosa su estado y cerrar el abdomen”, señaló la comunicación oficial. “Se encuentra con pronóstico reservado, internado en la unidad de cuidados intensivos y aguardando una favorable evolución”, añade. En tanto, informaron que la familia del chico recibe contención psicológica.

La investigación del accidente

En el plano judicial, la investigación avanza para esclarecer las circunstancias del siniestro y determinar responsabilidades. Este viernes, la Justicia imputó al padre de Bastian por lesiones culposas, ya que considera fue su responsabilidad de que el menor no llevara colocado el cinturón de seguridad al momento del choque.

Del mismo modo, se notificó del mismo delito a los conductores de la camioneta Amarok y del UTV involucrados en el hecho. Ambos vehículos permanecen secuestrados a la espera de peritajes que permitan determinar la mecánica del accidente.

La defensa del padre del niño fue asumida por el abogado Matías Morla, que en las próximas horas viajará a Mar del Plata para acompañar Maximiliano Jerez y presentarse en el expediente. Al mismo tiempo, la querella que emprenderá el resto de la familia será patrocinada por el abogado Guillermo Schmidt.