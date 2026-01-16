Otro accidente en La Frontera de Pinamar: al menos un herido tras volcar con su UTV

Cómo está Bastian

De acuerdo con el parte que se conoció este viernes, Bastian fue intervenido quirúrgicamente en el Hospital Provincial Materno Infantil “Victorio Tetamanti” .

"Esta cirugía, se pudo realizar luego de que el paciente sea evaluado completamente a través de estudios de alta complejidad realizados en el Hospital desde su ingreso hasta la mañana de hoy. En la misma se pudo explorar de manera minuciosa su estado y cerrar el abdomen", indicaron desde el hospital.

El menor se encuentra con pronostico reservado, internado en la unidad de cuidados intensivos y aguardando una favorable evolución.

En tanto, este viernes fue imputado Maximiliano, el padre, por "lesiones culposas agravadas". La Justicia decidió imputarlo debido a que el menor no llevaba elementos de protección ni llevaba cinturón de seguridad al momento del accidente. La fiscalía lo acusó del delito de lesiones culposas agravadas, al igual que los conductores la Amarok y el UTV que protagonizaron el accidente