Otro accidente en La Frontera de Pinamar: al menos un herido tras volcar con su UTV
Mientras Bastian permanece en grave estado, este viernes se registró otro siniestro en la zona de los médanos dejó a una persona herida.
Apenas iniciada la segunda quincena de enero, y en el comienzo del fin de semana, la zona conocida como La Frontera de Pinamar volvió a ser protagonista de un accidente, por el que una persona resultó herida y tuvo que ser derivada a un hospital cercano, luego de volcar con un UTV.
El siniestro tiene lugar mientras Bastian continúa internado y luchando por su vida, luego del choque entre un UTV en el que viajaba y una camioneta 4x4. El menor de edad fue intervenido quirúrgicamente este viernes por cuarta vez, luego de que le detectara múltiples fracturas de cráneo.
Según indicaron en C5N, en este caso el accidente dejó un herido: el conductor de un UTV que no llevaba ningún tipo de protección y fue derivado al Hospital de Pinamar.
Informó el periodista que se trató de "un vuelco de forma muy violenta", y que el conductor se encontraba haciendo "piruetas" en la zona de La Hoya. En este caso, no habría intervenido otro vehículo, sino que se trató de una mala maniobra del conductor
Cómo está Bastian
De acuerdo con el parte que se conoció este viernes, Bastian fue intervenido quirúrgicamente en el Hospital Provincial Materno Infantil “Victorio Tetamanti” .
"Esta cirugía, se pudo realizar luego de que el paciente sea evaluado completamente a través de estudios de alta complejidad realizados en el Hospital desde su ingreso hasta la mañana de hoy. En la misma se pudo explorar de manera minuciosa su estado y cerrar el abdomen", indicaron desde el hospital.
El menor se encuentra con pronostico reservado, internado en la unidad de cuidados intensivos y aguardando una favorable evolución.
En tanto, este viernes fue imputado Maximiliano, el padre, por "lesiones culposas agravadas". La Justicia decidió imputarlo debido a que el menor no llevaba elementos de protección ni llevaba cinturón de seguridad al momento del accidente. La fiscalía lo acusó del delito de lesiones culposas agravadas, al igual que los conductores la Amarok y el UTV que protagonizaron el accidente
