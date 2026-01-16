Operaron a Bastian por cuarta vez: sigue con pronóstico reservado

La cirugía se demoró varias horas luego del traslado de Bastian a Mar del Plata debido a que, tras nuevos estudios y una serie de tomografías, los médicos encontraron múltiples fracturas en el cráneo del nene. Por esos motivos, luego de evaluarlo, le colocaron una válvula de control de presión intracraneal para monitorear presiones elevadas en la zona. Dicha intervención se llevó a cabo “sin complicaciones”, aunque se aguardaba para proceder en la exploración y el cierre abdominal.

Finalmente, la cuarta operación pudo llevarse a cabo horas antes del mediodía. “El Hospital Provincial Materno Infantil “Victorio Tetamanti” informa sobre el paciente pediátrico de 8 años, que sufrió un accidente de tránsito el día lunes 12 de enero en la zona conocida como La Frontera, en la localidad de Pinamar, que en la mañana de hoy fue intervenido quirúrgicamente”, indicaron desde el centro de salud en el parte oficial.

Por otro lado, desde el hospital indicaron que los familiares del chico se encuentran recibiendo contención psicológica.

“Además, se informa que los equipos de salud mental dependientes de este Ministerio, se encuentran acompañando a la familia del paciente desde un primer momento. Inicialmente, en Pinamar, a través de la Red Provincial de Salud Mental en Incidente Crítico y luego por profesionales del propio Hospital provincial y de la Región Sanitaria VIII”, indicaron desde el centro médico.

El nene fue intervenido por primera vez el mismo lunes por la noche tras el accidente donde le colocaron un el "packing" hepático, una especie de tampón que se realizó para contener la hemorragia inicial al rededor del hígado. Al día siguiente le hicieron una segunda cirugía al comprobar que estaba en una situación de inestabilidad hemodinámica, por lo que decidieron cambiar el packing. La tercera intervención se realizó hoy mismo, cuando le colocaron una válvula de control de presión intracraneal.

Así fue el traslado de Bastian al hospital de Mar del Plata

Luego de accidentarse junto a su padre a bordo de un UTV en La Frontera de Pinamar, Bastian ya se encuentra en Mar del Plata, gracias al amplio operativo que se desplegó para trasladarlo desde la ciudad balnearia donde ocurrió el incidente, con el fin de cuidar su salud y brindarle una mejor atención médica.

El niño de 8 años fue trasladado en un helicóptero sanitario desde el Hospital Comunitario de Pinamar hacia el Hospital Interzonal Especializado Materno Infantil (HIEMI) "Don Victorino Tetamanti" en Mar del Plata, un centro de mayor complejidad.

Los médicos aguardaron que el niño estuviera lo suficientemente estable para poder derivarlo a un centro de salud con mayores recursos para su cuidado, luego de que el menor se accidentara con su padre en la zona de La Frontera tras el choque de un UTV y una camioneta.

traslado bastian Video: TN.