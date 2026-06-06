Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para hoy sábado 6 de junio

El lunes no traerá demasiados cambios, con excepción de la dirección del aire que ingresará desde el Sudeste a la región, provocando que las temperaturas bajen un poquito más, con una máxima de 15°. Además, por la mañana podrán producirse algunas precipitaciones no demasiado intensas.

Desde el sector Sur, rotando desde el Sudoeste o el Sudeste, seguirá ingresando el aire fresco a la zona más poblada del país, haciendo que las mínimas y máximas sigan bajando el martes 9 y el miércoles 10 de junio, esperándose registros de entre 10° y 15°. El cielo seguirá mayormente encapotado, pero por suerte no se esperan lluvias para esos días.

Recién el jueves 11 y todavía con el aire sureño soplando sobre porteños y bonaerenses, comenzará a despejarse el cielo, aunque no del todo. En cuanto a las temperaturas, la tendencia seguirá la baja, con una mínima de solo 9° y una máxima de 16°.