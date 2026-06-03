Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el miércoles 3 de junio
El Servicio Meteorológico Nacional prevé una jornada con neblinas matinales y buenas condiciones del clima en el AMBA.
La semana en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se mantiene con buenas condiciones del clima y neblinas matinales, aunque empieza a amenazar la vuelta de las lluvias, según el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
El organismo nacional prevé un miércoles con cielo parcialmente nublado y todavía niebla en la madrugada y mañana; con temperaturas de entre 10 y 18 grados.
Clima: el pronóstico del tiempo extendido en el AMBA
El organismo nacional anticipa un jueves con todavía neblina en la madrugada y cielo mayormente nublado durante toda la jornada; acompañado por marcas térmicas que oscilarán entre 13 grados de mínima y 18 de máxima.
Para cerrar la semana, el SMN espera que se mantenga la tendencia, con todavía cielo mayormente nublado para el viernes y un termómetro en ascenso, que rondará entre una temperatura mínima de 14 grados y una máxima de 19.
El fin de semana, se presenta inestable según el organismo, con un sábado mayormente nublado, con probabilidades de lluvias aisladas en la tarde y noche y con temperaturas de entre 15 y 18 grados; y un domingo con lluvias en la madrugada y mañana y chaparrones desde la tarde, junto a una mínima de 11 grados y una máxima de 16.
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