Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el miércoles 3 de junio

El fin de semana, se presenta inestable según el organismo, con un sábado mayormente nublado, con probabilidades de lluvias aisladas en la tarde y noche y con temperaturas de entre 15 y 18 grados; y un domingo con lluvias en la madrugada y mañana y chaparrones desde la tarde, junto a una mínima de 11 grados y una máxima de 16.