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Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el miércoles 3 de junio

El Servicio Meteorológico Nacional prevé una jornada con neblinas matinales y buenas condiciones del clima en el AMBA.

Cómo sigue el clima en el AMBA.

Cómo sigue el clima en el AMBA.

La semana en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se mantiene con buenas condiciones del clima y neblinas matinales, aunque empieza a amenazar la vuelta de las lluvias, según el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El organismo nacional prevé un miércoles con cielo parcialmente nublado y todavía niebla en la madrugada y mañana; con temperaturas de entre 10 y 18 grados.

Clima: el pronóstico del tiempo extendido en el AMBA

El organismo nacional anticipa un jueves con todavía neblina en la madrugada y cielo mayormente nublado durante toda la jornada; acompañado por marcas térmicas que oscilarán entre 13 grados de mínima y 18 de máxima.

Para cerrar la semana, el SMN espera que se mantenga la tendencia, con todavía cielo mayormente nublado para el viernes y un termómetro en ascenso, que rondará entre una temperatura mínima de 14 grados y una máxima de 19.

El fin de semana, se presenta inestable según el organismo, con un sábado mayormente nublado, con probabilidades de lluvias aisladas en la tarde y noche y con temperaturas de entre 15 y 18 grados; y un domingo con lluvias en la madrugada y mañana y chaparrones desde la tarde, junto a una mínima de 11 grados y una máxima de 16.

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