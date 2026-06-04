El tiempo en Buenos Aires: llega el tormentón lóbrego que desbloquea atmósfera y apaga la luz solar por 5 días

Fin de la neblina y alerta por fuertes lluvias en Buenos Aires

El avance del sistema frontal frío traerá consigo chaparrones de variada intensidad para la segunda mitad de la semana. De acuerdo a los reportes meteorológicos, las alertas se reactivan y las lluvias afectarán con mayor contundencia a la Provincia de Buenos Aires, impactando directamente en el área metropolitana durante el transcurso del fin de semana.