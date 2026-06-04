El tiempo en Buenos Aires: llega el tormentón lóbrego que desbloquea atmósfera y apaga la luz solar por 5 días
Tras varias jornadas de alta humedad, un frente frío avanza hacia la región central. Se espera un fuerte tormentón que cambiará las condiciones del tiempo.
Luego de largos días dominados por un techo de nubes y condiciones muy estables, el clima dará un giro drástico en la región central. La llegada de un nuevo frente frío provocará un severo tormentón que pondrá fin a la calma meteorológica, marcando el regreso de las precipitaciones persistentes.
Fin de la neblina y alerta por fuertes lluvias en Buenos Aires
El avance del sistema frontal frío traerá consigo chaparrones de variada intensidad para la segunda mitad de la semana. De acuerdo a los reportes meteorológicos, las alertas se reactivan y las lluvias afectarán con mayor contundencia a la Provincia de Buenos Aires, impactando directamente en el área metropolitana durante el transcurso del fin de semana.
IMPORTANTE: Cambió el pronóstico y las lluvias vuelven de forma inminente al AMBA y se quedan 48 horas: qué día se larga
Estas precipitaciones estarán acompañadas por un importante cambio en la circulación de los vientos, lo que finalmente logrará disipar la espesa neblina que limitó la visibilidad durante las últimas madrugadas. En consecuencia, se aguardan al menos cinco días consecutivos con escasa o nula presencia solar, abundante nubosidad y acumulados de agua que podrían ser localmente fuertes.
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