El antecedente que mantiene en alerta a la Justicia tras la muerte de una nena en Villa Gesell
La investigación por el fallecimiento de la menor está atravesada por un historial que ya había puesto a su madre bajo la lupa judicial.
La investigación por la muerte de una niña de dos años en Villa Gesell dio un giro luego de conocerse que la madre de la menor ya había sido investigada en el pasado por el fallecimiento de otras dos hijas. Si bien en ambos expedientes la Justicia no encontró pruebas para condenarla, ese historial volvió a cobrar relevancia y es uno de los principales motivos por los que la Fiscalía decidió profundizar las pericias.
El caso más reciente comenzó el lunes, cuando la mujer llevó a la pequeña al Hospital Municipal Arturo Illia sin signos vitales. Según explicó ante los médicos, la niña había sufrido una broncoaspiración mientras tomaba una mamadera en su vivienda. Pese a los más de 40 minutos de maniobras de reanimación, el personal de salud no logró salvarle la vida.
A partir de ese momento se activó el protocolo judicial y la causa quedó en manos del fiscal Juan Pablo Calderón. Sin embargo, uno de los primeros datos que llamó la atención de los investigadores fue el pasado judicial de la mujer.
El pasado de la madre de la nena de dos años que murió en Villa Gesell: otros dos casos iguales
La historia judicial de Lucía Sosa comenzó hace más de una década en Mar del Plata. En 2013 falleció Candela Milagros, una de sus hijas, cuando tenía apenas seis meses de vida. En aquella oportunidad, las pericias concluyeron que el deceso había sido por causas naturales y no se formularon cargos penales en su contra.
Sin embargo, pocos años después volvió a enfrentar una investigación mucho más compleja. En 2016 murió Yazmín, otra de sus hijas, de apenas 11 meses. Ese episodio derivó en una causa penal que tuvo gran repercusión y en la que tanto Sosa como quien era su pareja permanecieron varios días prófugos antes de presentarse ante la Justicia.
Ambos fueron detenidos y pasaron cerca de dos años privados de la libertad mientras avanzaba el juicio oral. Durante el proceso se realizaron numerosas pericias médicas y forenses para determinar si existían indicios de violencia o maltrato infantil. Finalmente, los jueces resolvieron absolverlos al considerar que no había pruebas suficientes para acreditar una conducta delictiva.
En la sentencia sostuvieron que "no se ha podido acreditar que las muertes hubieran sido consecuencia de maltrato", por lo que ambos quedaron desvinculados penalmente. No obstante, la resolución judicial no puso fin a las consecuencias para la familia. La Justicia de Familia decidió retirarles la guarda de los hijos que permanecían bajo su cuidado como medida de protección.
Tras ese proceso, Lucía Sosa dejó Mar del Plata y se radicó en Villa Gesell, donde inició una nueva relación de pareja y volvió a ser madre. De esa unión nacieron dos hijos, entre ellos Isabela, la niña fallecida esta semana.
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