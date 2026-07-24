En agosto cambiará el cálculo para determinar el aumento en la factura de gas

El mecanismo de DDA existe porque el precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST) que se traslada a la tarifa residencial no coincide exactamente con lo que las distribuidoras pagan a los productores, lo que da lugar a hay una estimación inicial y luego una corrección.

La ley 24.076 y su reglamentación del Decreto 1.738/92 establecen que esas variaciones deben trasladarse al usuario final "de manera que no produzcan beneficios ni pérdidas al distribuidor".

El Gobierno intentará "adoptar medidas adicionales para asegurar el abastecimiento de la demanda de servicio completo de las prestadoras del servicio de distribución", teniendo en cuenta que en el esquema anterior generaba un "doble efecto estacional", porque en invierno las distribuidoras pagaban más por el gas y al mismo tiempo consumían más, lo que acumulaba diferencias que luego impactaban abruptamente en la factura.