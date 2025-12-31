El Banco Nación Central transfirió por error montos de hasta $700.000 a algunos clientes

El gobierno de Javier Milei oficializó este martes las designaciones de Darío Wasserman como nuevo presidente del Banco Nación y de la diputada nacional Carolina Píparo como directora de la entidad. Así quedó plasmado en los Decretos 903/2025 y 907/2025 publicados hoy en el Boletín Oficial con las firmas de Javier Milei y de su ministro de Economía, Luis Caputo.

Según el decreto 907/2025 Píparo asumió el cargo a partir del 11 de diciembre y su mandato se extenderá hasta el 1° de enero de 2028, para completar el período legal establecido en la Carta Orgánica de la entidad. De esta manera Píparo reemplazará al director saliente, Rodolfo Carbajal.

Asimismo el Decreto 903/2025 formaliza la renuncia de Daniel Tillard como presidente del Banco Nación y la del vicepresidente Darío Wasserman, quien fue designado como nuevo titular de la entidad estatal financiera.

Tillard y Wasserman habían sido nombrados por el gobierno anterior y sus renuncias fueron aceptadas con agradecimientos expresos por los servicios prestados, según consta en el texto oficial.

De esta manera la designación de Wasserman como nuevo presidente del Banco de la Nación Argentina marca una reconfiguración clave en el mapa de poder en la entidad bancaria que consolida la influencia de Karina Milei y su entorno en la entidad.

Los cambios llegan luego de una serie de reemplazos en áreas sensibles del Gobierno, en un contexto de ajustes en la administración que buscan robustecer la línea política del presidente Milei y del ministro Caputo.

La salida de Tillard era esperada desde hacía semanas, especialmente por su estrecha relación con el sector del peronismo cordobés vinculado al exgobernador Juan Schiaretti y el actual mandatario de Córdoba, Martín Llaryora. Otros dirigentes relacionados con esa línea, como Osvaldo Giordano (antes titular de ANSES) y Franco Mogetta (ex secretario de Transporte), ya habían dejado sus funciones en la administración nacional.

La conducción libertaria aplicó así una política de recambio dirigida a alinear el Banco Nación con su orientación estratégica y fortalecer al círculo político de confianza, encabezado por la secretaria General de la Presidencia. LA designación de Píparo en el Directorio también va esta misma línea.