El calendario de feriados de agosto 2025: los días no laborables que se esperan para el mes
Agosto llega con un feriado histórico y un día no laborable que forman un fin de semana largo. El calendario oficial ya confirmó cómo se aplicará el asueto y qué otras fechas quedan en el año.
Con el segundo semestre en marcha, agosto se presenta como un mes especial para quienes esperan un descanso extra. Aunque este mes no suele tener varios feriados, en 2025 sí incluye una combinación que permitirá a muchos argentinos disfrutar de un fin de semana largo.
En el calendario oficial figuran dos fechas clave: un feriado nacional y un día no laborable por fines turísticos. Esta combinación genera un periodo de tres días seguidos sin actividad para gran parte de la población, lo que representa una oportunidad para planificar escapadas, reuniones familiares o simplemente descansar.
Sin embargo, no todos los trabajadores tendrán automáticamente este beneficio. En el sector privado, el día no laborable queda sujeto a la decisión del empleador, por lo que algunos deberán trabajar de forma habitual.
Feriado del 17 de agosto: qué decidió el Gobierno sobre el asueto
El 17 de agosto se conmemora el “Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín”, una de las fechas más importantes de la historia argentina. Este año cae domingo y, según la Ley 27.399, los feriados solo se trasladan si caen martes, miércoles, jueves o viernes, por lo que la fecha se mantiene en su día original.
Para que el mes cuente con un fin de semana largo, el Gobierno nacional declaró el viernes 15 de agosto como “Día no laborable con fines turísticos”. Esto permitirá a muchas personas unir viernes, sábado y domingo en un descanso extendido.
En este caso, al ser un día no laborable, los empleadores del sector privado podrán decidir si lo otorgan como día libre o mantienen la actividad de forma normal.
Calendario de feriados 2025
Además de estas fechas de agosto, todavía quedan otros feriados y fines de semana largos en lo que resta del año:
Octubre: domingo 12, Día del Respeto a la Diversidad Cultural.
Noviembre: jueves 20, Día de la Soberanía Nacional; viernes 21, día no laborable con fines turísticos.
Diciembre: lunes 8, Día de la Inmaculada Concepción de María; jueves 25, Navidad.
