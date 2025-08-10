Los detalles del 15 de agosto: ¿quiénes tienen feriado?
En agosto 2025 se viene un fin de semana largo, pero no todos podrán aprovecharlo. Acá te contamos quiénes disfrutan del feriado y los detalles clave.
¿Cuántos feriados habrá en agosto de 2025? Es una duda frecuente entre quienes esperan el próximo descanso del año y sueñan con un fin de semana largo para aprovechar. Te adelantamos que el 17 de agosto se conmemorará un nuevo aniversario del Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, una fecha importante en el calendario nacional
Feriado del 15 de agosto: ¿quiénes no trabajan?
Según el calendario oficial, el próximo feriado de 2025 será el 17 de agosto, fecha en la que se recuerda el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín. Este año, la conmemoración cae domingo y no se trasladará a otro día.
A pesar de eso, el Gobierno Nacional puede declarar días no laborables, y en este caso se estableció que el viernes 15 de agosto será uno de ellos. Eso significa que los empleadores podrán decidir si sus empleados trabajan o no ese día. Los que no lo hagan, podrán disfrutar de un fin de semana largo en pleno agosto.
En cuanto a las condiciones laborales, durante los feriados nacionales se aplican las normas de descanso dominical: si un empleado trabaja ese día, debe cobrar el doble de su jornada habitual. Por otro lado, en los días no laborables, el empleador puede elegir si se trabaja o no, y si se presta servicio, el pago será con salario simple.
Así que si querés planificar tu descanso, tené en cuenta estas diferencias para aprovechar al máximo el próximo feriado y el posible fin de semana largo.
Calendario de feriados 2025
Estos son:
- 15 de agosto - Día no laborable con fines turísticos
- 17 de agosto - Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín (feriado)
- 12 de octubre - Día de la Diversidad Cultural
- 21 de noviembre - Día no laborable con fines turísticos
- 24 de noviembre - Día de la Soberanía Nacional
- 8 de diciembre - Inmaculada Concepción de María
- 25 de diciembre -Navidad (feriado)
