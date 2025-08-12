Agosto con sorpresa: el feriado que extiende el fin de semana a 4 días
Un sector de argentinos disfrutará de una jornada adicional de descanso, enlazada con el feriado del viernes 15 en conmemoración al General San Martín.
Miles de trabajadores tendrán la oportunidad de disfrutar de un nuevo feriado el lunes 18 de agosto, lo que generará un fin de semana extralargo de cuatro días gracias a que la fecha se enlaza con la conmemoración del Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.
La decisión fue tomada por el Gobierno Nacional, que estableció que el viernes 15 sea un día no laborable, lo que significa que cada empleador podrá determinar si su personal presta tareas o no en esa jornada.
Cabe recordar que el feriado nacional del 17 de agosto no se moverá del calendario y, al caer en domingo, únicamente quienes trabajen ese día obtendrán un descanso adicional como compensación.
Los motivos del feriado del 18 de agosto
Aunque a nivel nacional no figure como feriado, dos localidades de la Provincia de Buenos Aires sí disfrutarán de una jornada extra de descanso. Se trata de Tres Algarrobos, en el partido de Carlos Tejedor, y General Rivas, en el distrito de Suipacha.
En Tres Algarrobos, ubicado en el noroeste bonaerense a unos 30 kilómetros de General Villegas, el motivo del asueto es la celebración del 124° aniversario de su fundación.
Por su parte, en General Rivas, los vecinos también tendrán un día libre para llevar adelante la tradicional fiesta patronal en honor a su santo patrono.
Según lo dispuesto por el Gobierno bonaerense, tanto los empleados del Banco Provincia como el personal de la administración pública que trabaje en estas localidades estarán alcanzados por este día no laborable.
Calendario de feriados 2025
- Viernes 15 de agosto: Día no laborable con fines turísticos
- Domingo 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín.
- Domingo 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural
- Jueves 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional
- Viernes 21 de noviembre: Día no laborable con fines turísticos
- Lunes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María
- Jueves 25 de diciembre: Navidad
