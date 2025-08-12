Agosto con sorpresa: el feriado que extiende el fin de semana a 4 días

Por su parte, en General Rivas, los vecinos también tendrán un día libre para llevar adelante la tradicional fiesta patronal en honor a su santo patrono.

Según lo dispuesto por el Gobierno bonaerense, tanto los empleados del Banco Provincia como el personal de la administración pública que trabaje en estas localidades estarán alcanzados por este día no laborable.

Embed - ¡El Pueblo más HERMOSO de Buenos Aires!

Calendario de feriados 2025