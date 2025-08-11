Feriados: se confirma la noticia que muchos esperan con un fin de semana extra largo de 4 días en agosto

Aunque puede parecer un feriado nacional, en realidad es más específico. Este descanso prolongado surge por la combinación del feriado del 17 de agosto, que homenajea al Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, junto con celebraciones locales en dos localidades de la provincia de Buenos Aires. Este contexto genera expectativas y planificación para quienes buscan estirar el descanso y aprovechar al máximo los beneficios que trae un feriado extendido en pleno invierno argentino.