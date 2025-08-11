Feriados: se confirma la noticia que muchos esperan con un fin de semana extra largo de 4 días en agosto
El lunes 18 de agosto será feriado y, junto al traslado del Día de San Martín al viernes 15, muchos argentinos podrán aprovechar un fin de semana extra largo de cuatro días.
Con la llegada de agosto de 2025, muchos argentinos ya empiezan a mirar el calendario esperando esos ansiados días de descanso que ofrecen los feriados. Este mes, el foco está puesto en una fecha confirmada: el lunes 18 de agosto será feriado para ciertos distritos del país, lo que permitirá a algunos aprovechar un fin de semana extra largo de cuatro días.
Aunque puede parecer un feriado nacional, en realidad es más específico. Este descanso prolongado surge por la combinación del feriado del 17 de agosto, que homenajea al Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, junto con celebraciones locales en dos localidades de la provincia de Buenos Aires. Este contexto genera expectativas y planificación para quienes buscan estirar el descanso y aprovechar al máximo los beneficios que trae un feriado extendido en pleno invierno argentino.
Cuándo será el fin de semana largo de 4 días
El fin de semana XL de agosto tendrá su epicentro en dos localidades bonaerenses: Tres Algarrobos, en el partido de Carlos Tejedor, y General Rivas, en Suipacha.
En Tres Algarrobos, el lunes 18 coincide con el 124° aniversario de su fundación. Esta comunidad, con fuerte tradición agrícola y una identidad regional bien marcada, celebra con actos protocolares, desfiles, eventos culturales y actividades que reúnen a vecinos y visitantes de zonas cercanas.
Este feriado local está oficializado por ordenanza municipal y es día no laborable para escuelas e instituciones, además de gran parte del comercio, salvo servicios esenciales.
En tanto, General Rivas honra a San Roque, su patrono, con una jornada festiva que incluye procesiones, misas, ferias artesanales y comidas típicas. San Roque es reconocido en la Iglesia Católica como protector de peregrinos y enfermos, especialmente durante epidemias.
Este feriado local representa un momento de gran importancia cultural para los vecinos, que lo valoran como parte esencial de su identidad y tradición.
Calendario de feriados 2025
Estos son los feriados que quedan:
- 15 de agosto - Día no laborable con fines turísticos (traslado del Día de San Martín)
- 17 de agosto - Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín
- 12 de octubre - Día de la Diversidad Cultural
- 21 de noviembre - Día no laborable con fines turísticos
- 24 de noviembre - Día de la Soberanía Nacional
- 8 de diciembre - Inmaculada Concepción de María
- 25 de diciembre - Navidad
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario