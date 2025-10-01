El calendario oficial de los cinco feriados nacionales que restan en el año

Esta conmemoración, que antes se conocía como "Día de la Raza", tiene un significado cultural e histórico importante, al invitar a reflexionar sobre la diversidad y el respeto entre pueblos y culturas.

Calendario de feriados 2025

De acuerdo con lo establecido oficialmente, los feriados nacionales y días no laborables restantes del año son los siguientes:

Viernes 10 de octubre : Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Viernes 21 de noviembre : Puente turístico no laborable.

Lunes 24 de noviembre : Día de la Soberanía Nacional.

Lunes 8 de diciembre : Día de la Inmaculada Concepción de María.

Jueves 25 de diciembre: Navidad.

En consecuencia, los fines de semana largos que restan en 2025 son:

Del viernes 10 al domingo 12 de octubre .

Del viernes 21 al lunes 24 de noviembre inclusive .

Del sábado 6 al lunes 8 de diciembre inclusive.

Estos días libres se convierten en la mejor oportunidad para disfrutar de escapadas cortas, aprovechar la primavera y comenzar a planear las fiestas de fin de año.