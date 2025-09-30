Feriados: los días confirmado para octubre y el 2025

Además, la página oficial destaca que “Este día permite celebrar ese legado común, mirando al pasado con orgullo y al futuro con esperanza, en un mundo cada vez más interconectado”. El traslado del feriado al viernes 10 también permite a los trabajadores disfrutar de un fin de semana largo, fomentando el turismo interno y la actividad económica regional, mientras se rinde homenaje a la historia y la cultura compartida entre América y Europa.

dia de la diversidad cultural

Los feriados que restan del 2025

El próximo feriado largo irá del viernes 10 al domingo 12 de octubre. A continuación, repasamos los últimos feriados XXL del año.

Día de la Raza: del viernes 10 al domingo 12 de octubre

Día de la Soberanía Nacional: del viernes 21 al lunes 24 de noviembre.

Día de la Virgen: del sábado 6 al lunes 8 de diciembre.

Feriados inamovibles

Lunes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.

Jueves 25 de diciembre: Navidad.

Feriados trasladables

Domingo 12 de octubre: Día de la Raza.

Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional.

Feriados con fines turísticos