Feriados: los días confirmado para octubre y el 2025
El Gobierno actualizó el calendario de feriados 2025, sumando un nuevo día de descanso para los trabajadores. Te contamos cuándo será este día.
Los argentinos se preparan para disfrutar de uno de los últimos feriados largos de 2025. El Gobierno actualizó el calendario y confirmó que el asueto del viernes 10 de octubre reemplazará al Día de la Raza, originalmente previsto para el domingo 12.
Según la Resolución 139/2025, publicada en el Boletín Oficial, el traslado del feriado busca “estimular la demanda turística interna y favorecer sectores estratégicos como gastronomía, transporte y comercio regional”. Esta medida permite que los asuetos que coincidan con sábados o domingos se adelanten o pospongan, beneficiando tanto a los trabajadores como al turismo local.
Así, los argentinos podrán aprovechar un fin de semana largo que impulsa el consumo, potencia la actividad económica regional y brinda un merecido descanso, consolidando la política de feriados trasladables como herramienta para equilibrar la planificación laboral y la actividad turística en todo el país.
Por qué es feriado el viernes 10 de octubre
El viernes 10 de octubre se convertirá en un nuevo feriado nacional, trasladado de la conmemoración del Día de la Raza, que originalmente se celebra el 12 de octubre. Esta fecha recuerda la llegada de la expedición de Cristóbal Colón a la isla americana Guanahaní en 1492, un evento que marcó el inicio del contacto entre Europa y América y transformó la historia de ambos continentes.
Según el sitio oficial de la Casa Rosada, “El Día de la Raza refleja los lazos culturales y humanos que han perdurado entre España y América a lo largo de los siglos. Es una oportunidad para reflexionar sobre los valores compartidos que unen a los pueblos de habla hispana, mostrando que, más allá de las fronteras políticas, existe una profunda unidad cultural y lingüística que sigue vigente”.
Además, la página oficial destaca que “Este día permite celebrar ese legado común, mirando al pasado con orgullo y al futuro con esperanza, en un mundo cada vez más interconectado”. El traslado del feriado al viernes 10 también permite a los trabajadores disfrutar de un fin de semana largo, fomentando el turismo interno y la actividad económica regional, mientras se rinde homenaje a la historia y la cultura compartida entre América y Europa.
Los feriados que restan del 2025
El próximo feriado largo irá del viernes 10 al domingo 12 de octubre. A continuación, repasamos los últimos feriados XXL del año.
- Día de la Raza: del viernes 10 al domingo 12 de octubre
- Día de la Soberanía Nacional: del viernes 21 al lunes 24 de noviembre.
- Día de la Virgen: del sábado 6 al lunes 8 de diciembre.
Feriados inamovibles
- Lunes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.
- Jueves 25 de diciembre: Navidad.
Feriados trasladables
- Domingo 12 de octubre: Día de la Raza.
- Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional.
Feriados con fines turísticos
- Viernes 21 de noviembre: Feriado con fines turísticos.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario