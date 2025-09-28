El gobierno adelanta un feriado para un fin de semana extra largo

Esta decisión se suma al traslado del feriado por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, que originalmente caía el domingo 12 de octubre y fue adelantado al viernes 10, siguiendo la misma lógica de promover el turismo interno y el consumo en sectores clave de la economía. La medida generó expectativas positivas entre hoteles, restaurantes y comercios que esperan un repunte de actividad tras varios meses de baja ocupación y consumo.