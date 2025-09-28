El Gobierno adelanta un feriado para un fin de semana extra largo
Noviembre traerá un fin de semana largo de cuatro días gracias al ajuste del calendario de feriados 2025, definiendo la fecha exacta para organizar planes y escapadas.
Se oficializó un feriado adelantado que dará lugar a un fin de semana largo de cuatro días en noviembre, a través del Decreto 614/2025, ajustando de esta manera el calendario de feriados 2025. La iniciativa tiene como objetivo impulsar el turismo interno y reactivar la gastronomía, dos sectores que arrastran dificultades por la caída del consumo en los últimos meses.
Esta modificación se apoya en la reciente reforma de la Ley 27.399,que permite trasladar feriados que coinciden con sábado o domingo al viernes anterior o al lunes siguiente, facilitando así la planificación de escapadas y actividades recreativas.
La Jefatura de Gabinete, bajo la coordinación de Guillermo Francos, será la encargada de implementar estos cambios, buscando generar más “pausas extendidas” a lo largo del año y brindar a los ciudadanos nuevas oportunidades de descanso y esparcimiento.
Cuándo será el nuevo feriado
El nuevo fin de semana largo en noviembre se extenderá desde el viernes 21 hasta el lunes 24, incluyendo el traslado del Día de la Soberanía Nacional al lunes 24, que originalmente caía el jueves 20. De esta manera, los argentinos disfrutarán de cuatro días consecutivos para descansar, viajar o aprovechar la oferta gastronómica y turística.
Esta decisión se suma al traslado del feriado por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, que originalmente caía el domingo 12 de octubre y fue adelantado al viernes 10, siguiendo la misma lógica de promover el turismo interno y el consumo en sectores clave de la economía. La medida generó expectativas positivas entre hoteles, restaurantes y comercios que esperan un repunte de actividad tras varios meses de baja ocupación y consumo.
Calendario de feriados 2025
ados inamovibles:
- 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María
- 25 de diciembre: Navidad
Feriados trasladables:
- 12 de octubre: Día de la Diversidad Cultural
- 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional
Feriados con fines turísticos:
- 21 de noviembre
