Qué día cae el feriado nacional de octubre y a quiénes beneficiará

El decreto publicado por el Gobierno detalla que los feriados trasladables que coincidan con sábado o domingo pueden moverse al viernes anterior o al lunes siguiente. Esta medida completa un vacío de la Ley 27.399, que no especificaba cómo actuar cuando los feriados caen en fin de semana. De este modo, se garantizan períodos de descanso más largos sin modificar el espíritu de la normativa, beneficiando tanto a empleados como a empleadores y promoviendo un calendario laboral más organizado y previsible.