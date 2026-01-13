Vicente López: le robó a un jubilado y se cambió la remera para no ser reconocido, pero fue capturado

Un nuevo episodio de inseguridad tuvo lugar en las últimas horas en la localidad bonaerense de Vicente López, cuando un delincuente dejó subir primero a un colectivo a un jubilado y aprovechó para arrancarle la cadena de oro que llevaba puesta. El falso gesto de amabilidad fue utilizado por el maleante para ganarse la confianza de la víctima, logrando que se relajara lo suficiente como para arrebatarle una joya de alto valor sentimental.