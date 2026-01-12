VIDEO: una policía se defendió de un intento de robo y un delincuente resultó herido

La súplica de un ladrón baleado en Parque Avellaneda: "Ya fue hermano, me rompiste la panza"

Un policía retirado de la Bonaerense abatió a un delincuente e hirió a otro en medio de un intento de robo en un depósito de huevos del barrio porteño de Parque Avellaneda. Toda la secuencia quedó registrada en un video, donde se escucha incluso la súplica de uno de los ladrones: “Ya fue, hermano, me rompiste la panza”.

El asalto, que se conoció en las últimas horas, ocurrió el pasado 5 de enero cerca del mediodía en un depósito ubicado sobre la colectora de la autopista Dellepiane al 3900. Allí, dos delincuentes armados ingresaron al depósito mientras los empleados estaban acomodando maples de huevos. Toda la secuencia quedó registrada en una cámara de seguridad del local.

Mientras uno de los ladrones sorprendió a dos trabajadores en el frente del depósito, el segundo ingresó por un costado, escondiéndose detrás de un camión y corrió hacia la parte trasera del local, sin percatarse que allí se encontraba custodiando un ex policía de la Bonaerense.

En una heroica maniobra, el policía retirado se propuso sacarle el arma y reducirlo. Fue entonces cuando ambos se trenzaron en un forcejeo y cayeron al suelo. En un momento determinado, en medio de la pelea, el exefectivo consiguió quitarle el arma, al tiempo que el delincuente escapó corriendo. El ex policía se reincorporó y con precisión disparó contra el ladrón, que pegó un grito de dolor, según se escucha en el video.

Mientras tanto, el otro delincuente, también armado, estaba asaltando a sus compañeros de trabajo mientras los apuntaba: “¡La con... de tu madre, dame la plata, dame la plata, dale!”, gritaba desde atrás de los pallets de madera.

Una vez mas, el policía retirado efectuó un disparo certero e hirió al ladrón en el abdomen: “¡Ya está, ya fue, ya fue! Ya fue hermano, me rompiste la panza, ya fue”, se lo escucha suplicar el malviviente herido en el suelo.

En tanto, el otro ladrón herido escapó a bordo de un auto gris, donde lo esperaba un tercer cómplice. Tras el llamado de emergencia a las autoridades policiales, una ambulancia del SAME llegó al lugar y trasladó al sujeto al Hospital General de Agudos C. Grierson con un disparo en el abdomen. Según informaron en C5N, el delincuente estuvo internado tres días y murió a causa de la herida sufrida.

En tanto, el otro delincuente herido, de 23 años, también fue llevado más tarde al hospital Grierson, donde quedó internado sin riesgo de vida y fue detenido. El tercer ladrón, que hacía de “campana” en el auto, sigue prófugo. En cuanto al expolicía, fue demorado pero quedó en libertad luego de que la Justicia considerara que había actuado en legítima defensa.